Φαμπρίτσιο Ρομάνο: «Ο Μουρίνιο υπέγραψε στη Φενέρμπαχτσε» (pic)

Στον πάγκο της Φενέρμπαχτσε θα κάθεται για τα δύο επόμενα χρόνια ο Ζοσέ Μουρίνιο, ο οποίος ήρθε σε συμφωνία με τον τουρκικό σύλλογο που ενεργοποίησε τη… βόμβα!

Όπως τονίζει ο έγκυρος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Πορτογάλος τεχνικός ολοκλήρωσε το τυπικό σκέλος της υπόθεσης, βάζοντας την υπογραφή του σε διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Σύμφωνα με τον Ιταλό ρεπόρτερ, οι Τούρκοι τα βρήκαν προφορικά το πρωί με τον «Special One» και μέσα σε λίγες ώρες ετοιμάστηκαν τα συμβόλαια και έπεσαν οι υπογραφές.

Ο Ζοσέ Μουρίνιο ξεκίνησε τη φετινή αγωνιστική περίοδο στον πάγκο της Ρόμα, όπως τον περασμένο Γενάρη έλυσε τη συνεργασία του και περίμενε την κατάλληλη πρόταση για να συνεχίσει την καριέρα του, με τη Φενέρμπαχτσε να έρχεται στον δρόμο του. Φέτος, ο Πορτογάλος σε 28 παιχνίδια ως προπονητής της Ρόμα είχε 13 νίκες, 6 ισοπαλίες και 9 ήττες, ενώ συνολικά με την ιταλική ομάδα είχε 68 νίκες, 30 ισοπαλίες και 40 ήττες σε 138 παιχνίδια.

🚨🟡🔵 José Mourinho has just signed the contract as new Fenerbahçe head coach, here we go!

After verbal agreement in the morning, deal sealed until June 2026 — two year contract for the Special One. pic.twitter.com/DKIEVbG7P1

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 31, 2024