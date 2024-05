Στην πόρτα... εξόδου ο Τεν Χαγκ – Περιμένει στη… γωνία ο Μουρίνιο (pic)

Ο διασυρμός (ένας ακόμα) από την Κρίσταλ Πάλας επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά πως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έχει σωτηρία με τον Έρικ Τεν Χαγκ. Ο Ολλανδός τεχνικός είναι φανερό πια ότι δεν μπορεί να αλλάξει τη μοίρα της ομάδας και κάτι τέτοιο φαίνεται πως έχει καταλάβει και η διοίκηση του συλλόγου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Daily Mail», οι «κόκκινοι διάβολοι» δεν σκοπεύουν να τον απολύσουν πριν τον τελικό του Κυπέλλου με τη Μάντσεστερ Σίτι (25/5), ωστόσο όλα δείχνουν πως αυτό θα συμβεί μετά. Όπως αναφέρεται μάλιστα, για τους παίκτες ο Τεν Χαγκ είναι ήδη τελειωμένος από τον πάγκο, αν και για τον ίδιο είναι ο… κατάλληλος για την ομάδα.

With the FA Cup final coming up, United have made their decision ❌

Read more 👉 https://t.co/Z9UILaAIMa pic.twitter.com/xQOsJeNbuB

— Mail Sport (@MailSport) May 7, 2024