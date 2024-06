Καλύτερος έκτος παίκτης της Euroleague ο Σλούκας

Οι παίκτες της Euroleague επέλεξαν τον Κώστα Σλούκα ως τον 6ο καλύτερο παίκτη της φετινής διοργάνωσης.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού τις περισσότερες από τις μισές φορές δεν ξεκίνησε στους αγώνες των «πράσινων», καθώς δεν ήταν στην αρχική 5άδα, αλλά ερχόμενος από τον πάγκο υπήρξε καθοριστικός στην εξέλιξη κάποιων παιχνιδιών, δίνοντας νίκες στην ομάδα του.

2024 ELPA Players’ Choice Award “BEST 6TH MAN” goes to @kos_slou once again 🙌

