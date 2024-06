«Ανανεώνει με την Μπολόνια ο Λυκογιάννης» (pic)

Ονειρική μπορεί να χαρακτηριστεί η φετινή σεζόν για τον Μπάμπη Λυκογιάννη, ο οποίος πραγματοποίησε μια γεμάτη σεζόν με την Μπολόνια, με τους ροσομπλού να τερματίζουν στην 5η θέση του Καμπιονάτο, παίρνοντας το «εισιτήριο» για τους ομίλους του Champions League. Ο 30χρονος Έλληνας αριστερός μπακ είχε αναφέρει πριν λίγο καιρό την πρόθεσή του να παραμείνει στην ιταλική ομάδα, και να υπογράψει νέο συμβόλαιο, αφού το προηγούμενο λήγει σε λίγες μέρες.

Πρόθεση της Μπολόνια είναι να κρατήσει τον έμπειρο οπισθοφύλακα στο ρόστερ της, και όπως τονίζει ο Ιταλός δημοσιογράφος, Νίκολο Σκίρα, οι δύο πλευρές είναι κοντά σε συμφωνία για νέο συμβόλαιο συνεργασίας.

Ο Μπάμπης Λυκογιάννης, που ήρθε στην Μπολόνια το καλοκαίρι του 2022 ως ελεύθερος από την Κάλιαρι, πραγματοποίησε φέτος 25 συμμετοχές σκοράροντας δύο γκολ και μία ασίστ σε 1.047 λεπτά συμμετοχής έχοντας ρόλο στο ροτέισον της ομάδας. Συνολικά με την Κάλιαρι έχει 109 παιχνίδια, με 5 γκολ και 7 ασίστ στο ενεργητικό του. Στην καριέρα του έχει αγωνιστεί σε 300 παιχνίδια, έχοντας απολογισμό 18 γκολ και 15 ασίστ. Εκτός από την Κάλιαρι, ο 30χρονος μπακ έχει αγωνιστεί επίσης σε Στουρμ Γκρατς, Μπολόνια, Εργοτέλη, Λεβαδειακό και Ολυμπιακό.

Charalampos #Lykogiannis is getting closer to extend his contract with #Bologna. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 4, 2024