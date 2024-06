Επίσημο: Παρελθόν από την Πόρτο ο Κονσεϊσάο – Πάει στη Μαρσέιγ (pic)

Ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο αποτελεί από σήμερα και τυπικά παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Πόρτο, μετά από επτά χρόνια στον πάγκο των «δράκων».

Ο Κονσεϊσάο κατέκτησε με τους «δράκους» τρία πρωταθλήματα και τέσσερα κύπελλα Πορτογαλίας, ωστόσο δεν ήταν στα πλάνα του νέου πρόεδρου της ομάδας, Αντρέ Βίλας-Μπόας, και αποχώρησε, παρότι είχε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028. Σύμφωνα με πορτογαλικά ΜΜΕ ήδη έχει συμφωνήσει σε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με τη Μαρσέιγ.

Conceição fez do Porto Campeão 🔵⚪

Aos 49 anos, mais de três décadas depois de ter começado a defender o brasão abençoado, despede-se do FC Porto como o treinador com mais jogos, vitórias e troféus da história azul e branca

