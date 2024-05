Μία κλούβα των φυλακών έπεσε σε ενέδρα και δέχθηκε επίθεση από ενόπλους κατά τη μεταφορά ενός κρατουμένου λίγο μετά τις 11 το πρωί της Τρίτης (14/5) κοντά στην πόλη Ρουέν στη Νορμανδία της Γαλλίας.

Σύμφωνα με τη Le Parisien κάτω από «άγνωστες προς το παρόν συνθήκες», η κλούβα της διοίκησης των φυλακών δέχθηκε επίθεση από τέσσερις ένοπλους άνδρες κατά τη μεταγωγή ενός κρατουμένου από την πόλη Ρουέν στην πόλη Εβρέ.

Οι ένοπλοι επέβαιναν σε δύο οχήματα τα οποία εγκατέλειψαν γρήγορα και έκαψαν πριν διαφύγουν μαζί με τον κρατούμενο με ένα τρίτο όχημα που δεν έχει αναγνωριστεί προς το παρόν.

Η επίθεση έλαβε χώρα στον αυτοκινητόδρομο A154, κοντά στα διόδια της Ινκαρβίλ, που βρίσκεται στην πόλη Βαλ-ντε-Ρουί σύμφωνα με τη Le Parisien και τουλάχιστον δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν σοβαρά, ενώ ένας κρατούμενος κατάφερε να διαφύγει.

Βίντεο από το σημείο δείχνουν έναν κουκουλοφόρο δράστη με μαύρα ρούχα να πυροβολεί εναντίον της κλούβας. Φαίνεται να κάνει κύκλους κοντά σε ένα SUV που φλέγεται. Το SUV φαίνεται να έχει εμβολιστεί στο μπροστινό μέρος της κλούβας των φυλακών.

Two French prison officers have been killed in an ambush on a prison van near Rouen according to reports

This video is from Snapchat and shows the incident happen. French citizen journalists are reporting the man freed during the ambush is a drug trafficker known as Mohamed A,… pic.twitter.com/VofXVROUj2

— Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) May 14, 2024