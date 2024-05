Ναταλία Γερμανού για Μαρίνα Σάττι: «Εμείς δεν διανοηθήκαμε ούτε για ένα λεπτό να χασμουρηθούμε»

Μετά το τέλος του β’ ημιτελικού της Eurovision 2024, οι νικητές και οι νικήτριες που εξασφάλισαν ένα εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου έδωσαν συνέντευξη τύπου. Όταν ξεκίνησε να μιλάει, η εκπρόσωπος – φετινή συμμετοχή του Ισραήλ, Εντέν Γκολάν, η Μαρίνα Σάττι είχε μια αντίδραση που σχολιάστηκε από πολλούς -από κάποιους θετικά, από άλλους αρνητικά-.

Πιο συγκεκριμένα τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο με πρωταγωνίστρια την Μαρίνα Σάττι να χασμουριέται και να μορφασμούς, ενώ η εκπρόσωπος του Ισραήλ, μιλάει.

Marina’s expressions while they were interviewing Ed*n. Marina Satti you will ALWAYS be famous

