ΗΠΑ: «Οι βομβαρδισμοί στην Υεμένη έχουν στόχο την αποκλιμάκωση των εντάσεων»

Σύμφωνα με ανακοίνωση του CENTCOM, της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, «στις 22 Ιανουαρίου, περίπου στις 23:59 μ.μ. (ώρα Σαναά/Υεμένης), οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ μαζί με τις ένοπλες δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου και με την υποστήριξη της Αυστραλίας, του Μπαχρέιν, του Καναδά και της Ολλανδίας, πραγματοποίησαν πλήγματα κατά 8 στόχων των Χούθι σε περιοχές της Υεμένης που ελέγχονται από τους τρομοκράτες Χούθι και υποστηρίζονται από το Ιράν».

Η ανακοίνωση συνεχίζει αναφέροντας πως «Τα πλήγματα αυτού του πολυμερούς συνασπισμού στόχευαν περιοχές στην ελεγχόμενη από τους Χούθι Υεμένη που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις σε διεθνή εμπορικά πλοία και πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στην περιοχή. Οι στόχοι περιλάμβαναν πυραυλικά συστήματα και εκτοξευτές, συστήματα αεράμυνας, ραντάρ και βαθιά θαμμένες εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπλων».

«Τα πλήγματα αυτά αποσκοπούν στην υποβάθμιση της ικανότητας των Χούθι να συνεχίσουν τις απερίσκεπτες και παράνομες επιθέσεις τους εναντίον πλοίων των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και της διεθνούς εμπορικής ναυτιλίας στην Ερυθρά Θάλασσα, στο Στενό Bab Al-Mandeb και στον Κόλπο του Άντεν. Τα πλήγματα αυτά είναι ξεχωριστά και διακριτά από τις πολυεθνικές δράσεις για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας που εκτελούνται στο πλαίσιο της επιχείρησης Prosperity Guardian». Ουσιαστικά αναφέρουν πως τα πλήγματα αυτά αποτελούν κομμάτι της επιχείρησης Poseidon-Archer.

U.S. Forces, Allies Conduct Joint Strikes in Yemen

