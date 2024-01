ΗΠΑ: Τερμάτισαν την έρευνα διάσωσης για τους Navy SEALs που χάθηκαν σε επιδρομή σε ιρανικό πλοίο

Οι 10ήμερες έρευνες για τη διάσωση δύο βατραχανθρώπων του Πολεμικού Ναυτικού που χάθηκαν στην Αραβική Θάλασσα κατά τη διάρκεια αποστολής τους να επιβιβαστούν σε πλοίο και να κατασχέσουν όπλα ιρανικής κατασκευής τερματίστηκαν και οι ναύτες θεωρούνται πλέον νεκροί, ανακοίνωσε την Κυριακή ο αμερικανικός στρατός.

Κατά την επιδρομή, κατέσχεσαν μια σειρά από όπλα, συμπεριλαμβανομένων εξαρτημάτων πυραύλων κρουζ και βαλλιστικών πυραύλων, όπως συσκευές προώθησης και καθοδήγησης και κεφαλές, καθώς και εξαρτήματα αεράμυνας, ανέφερε η Κεντρική Διοίκηση

Σε ανακοίνωσή της, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε ότι η έρευνα έχει πλέον μετατραπεί σε προσπάθεια ανάκτησης. Τα ονόματα των βατραχανθρώπων δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα καθώς συνεχίζονται οι ειδοποιήσεις των οικογενειών.

CENTCOM Status Update on Missing U.S. Navy Seals

We regret to announce that after a 10-day exhaustive search, our two missing U.S. Navy SEALs have not been located and their status has been changed to deceased. The search and rescue operation for the two Navy SEALs reported… pic.twitter.com/OAMbn1mwK8

— U.S. Central Command (@CENTCOM) January 21, 2024