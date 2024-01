Χούθι: Ισχυρίζονται πως χτύπησαν αμερικάνικο πλοίο – Διαψεύδουν οι ΗΠΑ

Οι πύραυλοι του Πολεμικού Ναυτικού της Υεμένης (Ανσάρ Αλλάχ/Χούθι) έπληξαν το αμερικανικό φορτηγό πλοίο (OCEAN JAZZ) στον Κόλπο του Άντεν, σύμφωνα με ανακοίνωση των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση η επίθεση σημείώθηκε «Προς υποστήριξη του καταπιεσμένου παλαιστινιακού λαού και ως απάντηση στην αμερικανοβρετανική επίθεση κατά της χώρας μας, οι ναυτικές δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων της Υεμένης, με τη βοήθεια του Αλλάχ, πραγματοποίησαν στρατιωτική επιχείρηση με στόχο ένα αμερικανικό στρατιωτικό φορτηγό πλοίο (Ocean Jazz) στον Κόλπο του Άντεν χρησιμοποιώντας κατάλληλους ναυτικούς πυραύλους».

Στην ανακοίνωση που διάβασε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος της Υεμένης, στρατηγός Γιαχία Σαρία αναφέρθηκε πως «Οι ένοπλες δυνάμεις της Υεμένης διαβεβαιώνουν ότι τα αντίποινα κατά των αμερικανικών και βρετανικών επιθέσεων είναι αναπόφευκτα και οποιαδήποτε νέα επίθεση δεν θα μείνει αναπάντητη και ατιμώρητη».

Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Υεμένης επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους «να εμποδίσουν τα ισραηλινά πλοία να προσεγγίσουν τα λιμάνια της κατεχόμενης Παλαιστίνης μέχρι να σταματήσει η επίθεση και να αρθεί ο αποκλεισμός του παλαιστινιακού λαού στη Λωρίδα της Γάζας».

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Υεμένης συνεχίζουν να λαμβάνουν όλα τα αμυντικά και επιθετικά μέτρα στο πλαίσιο του δικαιώματος υπεράσπισης της αγαπημένης Υεμένης, τονίζοντας την υποστηρικτική στάση της Υεμένης για την Παλαιστίνη».

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Υεμένης συνεχίζουν να απαντούν σε οποιαδήποτε αμερικανική ή βρετανική επίθεση κατά της χώρας μας, στοχεύοντας όλες τις πηγές απειλής στην Ερυθρά Θάλασσα και την Αραβική Θάλασσα», τόνισε ο στρατηγός Σαρί. Οι ΗΠΑ, το State Department ή το CENTCOM δεν έχουν επιβεβαιώσει ακόμη το χτύπημα.

The Iranian-backed Houthi terrorists’ report of an alleged successful attack on M/V Ocean Jazz is patently false. NAVCENT has maintained constant communications with M/V Ocean Jazz throughout its safe transit.

— U.S. Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) January 22, 2024