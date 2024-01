Υεμένη: Νέες πυραυλικές επιθέσεις ΗΠΑ και Βρετανίας κατά των Χούθι

Νέα σειρά πυραυλικών επιθέσεων διεξάγουν δυνάμεις των ΗΠΑ και της Βρετανίας το βράδυ χθες Δευτέρα προς σήμερα Τρίτη εναντίον των Χούθι στην Υεμένη (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από UK MοD/via Reuters).

Οι επιθέσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των επιχειρήσεών τους με στόχο να περιορίσουν την απειλή που αντιπροσωπεύουν για τη διεθνή ναυσιπλοΐα οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες στην Ερυθρά Θάλασσα, μεταδίδουν το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλούμενο τρεις αμερικανούς αξιωματούχους και υεμενίτικο πρακτορείο ειδήσεων.

Το ελεγχόμενο από τους Χούθι πρακτορείο ειδήσεων της Υεμένης SABA ανέφερε πως «οι αμερικανοβρετανικές δυνάμεις εξαπολύουν επιδρομές στην πρωτεύουσα Σανάα και αρκετές άλλες επαρχίες» της χώρας.

Νωρίτερα, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ είχε διαψεύσει τον ισχυρισμό των ανταρτών Χούθι περί πυραυλικής επίθεσης εναντίον του αμερικανικού φορτηγού πλοίου Ocean Jazz στον Κόλπο του Αντεν.

«Η αναφορά των υποστηριζόμενων από το Ιράν τρομοκρατών Χούθι περί δήθεν επιτυχούς επίθεσης εναντίον του πλοίου Ocean Jazz είναι απολύτως ψευδής.

»H NAVCENT διατήρησε επικοινωνία με το Ocean Jazz καθ’ όλη τη διάρκεια της ασφαλούς διέλευσής του», υπογραμμίζει το διοικητήριο του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Naval Forces Central Command ή NAVCENT).

The Iranian-backed Houthi terrorists’ report of an alleged successful attack on M/V Ocean Jazz is patently false. NAVCENT has maintained constant communications with M/V Ocean Jazz throughout its safe transit.

— U.S. Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) January 22, 2024