Ισραήλ – Χαμάς: «Σταματήστε αυτή τη γενοκτονία» – Νέα έκκληση από τη Γάζα μετά το πολύνεκρο χτύπημα στη Ράφα

Δεν έχει τέλος η αιματοχυσία στη Γάζα με τους Παλαιστίνιους και τις ανθρωπιστικές οργανώσεις να κατηγορούν τη διεθνή κοινότητα για αδράνεια.

Το Ισραήλ συνεχίζει τους αδιάκριτους βομβαρδισμούς, παρά τις αντίθετες δηλώσεις, με το νέο χτύπημα στη Ράφα να κοστίζει τη ζωή τουλάχιστον σε 20 άτομα.

Την ίδια ώρα οι φόβοι για περιφερειακή κλιμάκωση παραμένουν τόσο στην Ερυθρά Θάλασσα με τις επιθέσεις των Χούθι να συνεχίζονται, όσο και στα σύνορα Ισραήλ – Λιβάνου με εχθροπραξίες μεταξύ IDF και Χεζμπολάχ.

Το Ιράν απειλεί με εκδίκηση μετά τη δολοφονία διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης.

Ο επικεφαλής για την ανθρωπιστική βοήθεια στον ΟΗΕ, Μάρτιν Γκρίφιθς εξέφρασε την απογοήτευσή του για τον τρόπο με τον οποίο παρεμποδίζεται η είσοδος της σωτήριας βοήθειας στην εμπόλεμη Γάζα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Γκρίφιθς ρωτάει: «Νομίζετε ότι η αποστολή βοήθειας στη Γάζα είναι εύκολη; Σκεφτείτε το ξανά».

Στη συνέχεια ο Γκρίφιθς απαριθμεί τα εμπόδια στη βοήθεια προς τη Γάζα, μεταξύ των οποίων είναι:

You think getting aid into Gaza is easy? Think again. pic.twitter.com/CH4GuY6XUb

— Martin Griffiths (@UNReliefChief) December 29, 2023