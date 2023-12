Ισραήλ – Χαμάς: Σφυροκοπά τη Χαν Γιουνίς ο ισραηλινός στρατός – 200 νεκροί μέσα σε 24 ώρες

Για 85η ημέρα συνεχίζεται η αιματοχυσία στη Γάζα, ενώ το Ισραήλ «προειδοποίησε» για πόλεμο πλήρους κλίμακας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ λόγω των επιθέσεων της Χεζμπολάχ.

Ο επικεφαλής για τις ανθρωπιστικές υποθέσεις στον ΟΗΕ, Μάρτιν Γκρίφιθς καταδίκασε την επίθεση των IDF σε κονβόι ανθρωπιστικής βοήθειας.

Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει σε ολόκληρη τη Γάζα, ενώ επεκτείνει τις χερσαίες επιχειρήσεις στο κέντρο και στον νότο της Λωρίδας.

Την ίδια ώρα, μαίνονται οι ισραηλινές επιδρομές στη Δυτική Όχθη.

Ο Δήμος της Γάζας απευθύνθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ζητήσει από την UNICEF να μάθει πού βρίσκονται τα καύσιμα τα οποία είχαν υποσχεθεί για τη λειτουργία των αντλιών νερού στον θύλακα.

«Συγγνώμη για την όποια ταλαιπωρία, αλλά μπορούμε να μάθουμε πού βρίσκονται τα καύσιμα για τη λειτουργία των αντλιών νερού; Υποσχεθήκατε να τα παραδώσετε κατά τη διάρκεια της τελευταίας εκεχειρίας – δεν τα έχουμε λάβει ακόμη», ανέφερε.

«Ίσως γνωρίζετε ότι παιδιά πεθαίνουν στη Γάζα και δεν μπορείτε να τους δώσετε ούτε μια γουλιά νερό!».

Η ανάρτηση:

Dear Sir/Madam @UNICEF,

Sorry for any inconvenience, but can we know where is the fuel to operate the water pumps? You promised to deliver it during the last truce, we haven’t received it yet.

You may know children are dying in Gaza and you can’t give them a sip of water!

— بلدية غزة – Municipality Of Gaza (@munigaza) December 30, 2023