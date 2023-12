Ισραήλ – Χαμάς: Πάνω από 1,5 εκατομμύριο οι άστεγοι στη Γάζα με τους βομβαρδισμούς να συνεχίζονται

Το Ισραήλ επεκτείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του στο κέντρο και στα νότια της Λωρίδας της Γάζας, ενώ συνεχίζει τους βομβαρδισμούς ακόμα και στις περιοχές που θεωρούνται «ασφαλείς».

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δηλώνει ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί, ενώ νέες διαδηλώσεις έγιναν το Σάββατο στο Ισραήλ, καλώντας τον να παραιτηθεί.

Οι βομβαρδισμοί έχουν καταστρέψει το 70% των σπιτιών στη Γάζα, σύμφωνα με τις παλαιστινιακές αρχές. Τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο είναι οι άστεγοι.

Την ίδια ώρα πληθαίνουν οι φόβοι για περιφερειακή κλιμάκωση του πολέμου αφού οι IDF πραγματοποίησαν νέα χτυπήματα σε Λίβανο και Συρία ως «απάντηση» σε επιθέσεις μαχητών, όπως της Χεζμπολάχ. Οι Χούθι συνεχίζουν τις επιθέσεις τους σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ο βρετανικός οργανισμός UKMTO (U.K. Maritime Trade Operations) έλαβε αναφορά για επίθεση σε πλοίο 60 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά του λιμανιού της Υεμένης, Χοντιεντάχ, στην Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με συμβουλευτικό σημείωμα της Κυριακής.

Σύμφωνα με τον βρετανικό οργανισμό, ένα άγνωστο σκάφος ανέφερε ότι δέχθηκε επίθεση από τρία μικρά σκάφη στην αριστερή πλευρά του και ανταλλάχθηκαν πυροβολισμοί.

Δεν υπάρχουν θύματα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

The UK Maritime Trade Operations ( #UKMTO ) agency received a report of an attack on a ship 60 nautical miles northwest of #Yemen ’s port of Hodeidah in the #RedSea , an advisory note says. https://t.co/RdndyyCsu5 pic.twitter.com/LULoCXvfwE

Σε νέα ανακοίνωσή τους, οι IDF υποστηρίζουν ότι: «Καταστρέψαμε υποδομές τρομοκρατών μέσα σε νηπιαγωγείο, σκοτώσαμε 14 τρομοκράτες».

Μετά από χτύπημα του Ισραήλ σε σπίτι στην αλ-Ζαουάιντα στην κεντρική Γάζα, δίπλα στον προσφυγικό καταυλισμό Νουσεϊράτ, υπάρχουν νεκροί και τραυματίες.

Το σπίτι φιλοξενούσε εκτοπισμένους από διάφορες περιοχές. Οι πρώτες αναφορές, σύμφωνα με το Al Jazeera, κάνουν λόγο για 4 νεκρούς και 12 τραυματίες που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο αλ-Άκσα στην Ντέιρ ελ-Μπαλάχ.

Η Ντέιρ ελ-Μπαλάχ, στην ανατολική πλευρά της οδού Σαλάχ αλ-Ντιν, δέχθηκε σφοδρούς βομβαρδισμούς. Το συγκεκριμένο τμήμα της πόλης είχε οριστεί ως ασφαλής περιοχή για να πηγαίνει ο κόσμος για να αποφύγει τους βομβαρδισμούς, υπενθυμίζει ο ανταποκριτής του Al Jazeera, Χάνι Μαχμούντ και σημειώνει ότι: «Και πάλι, πρόκειται για μια επικίνδυνη και ψευδή ανακοίνωση από τον ισραηλινό στρατό».

«Οι αεροπορικές επιδρομές συνεχίζουν να πλήττουν το κεντρικό τμήμα της Λωρίδας. Δεν υπάρχουν μόνο αεροπορικές επιδρομές και βομβαρδισμοί πυροβολικού, αλλά υπάρχουν και οι ισραηλινές δυνάμεις στο έδαφος, ο αριθμός των οποίων αυξήθηκε δραματικά τις τελευταίες δύο ημέρες σε μια προσπάθεια να επεκτείνουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και τις στρατιωτικές δραστηριότητες, αυτή τη φορά στο νότιο τμήμα της Χαν Γιουνίς», εξηγεί ο ίδιος.

Μη επανδρωμένο αεροσκάφος των IDF τραυμάτισε δύο άτομα νωρίς το πρωί της Κυριακής στον προσφυγικό καταυλισμό Νουρ αλ-Σαμς, ανατολικά της Τουλκαρέμ στην κεντρική Δυτική Όχθη, ανέφεραν οι τραυματιοφορείς της Ερυθράς Ημισελήνου.

Μετά την επίθεση υπάρχουν εκτεταμένες ζημιές σε περιουσίες.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις εισήλθαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε Τουλκαρέμ και Νουρ αλ-Σαμς, έκαναν επιδρομές σε σπίτια και συνέλαβαν δεκάδες κατοίκους.

Ορισμένοι από τους συλληφθέντες από τις ισραηλινές δυνάμεις ανακρίθηκαν επί τόπου και άλλοι μεταφέρθηκαν σε απομακρυσμένες εγκαταστάσεις για ανάκριση.

Οχήματα των IDF στάθμευσαν επίσης στην είσοδο του προσφυγικού καταυλισμού και ακούστηκαν πυροβολισμοί εκεί.

Οι IDF έδωσαν στη δημοσιότητα νέες φωτογραφίες από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα.

Σύμφωνα με το WAFA, περισσότεροι από 25 άμαχοι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν από το βράδυ του Σαββάτου έως χθες το βράδυ, καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές και επιθέσεις πυροβολικού σε κατοικημένες περιοχές στους προσφυγικούς καταυλισμούς Νουσεϊράτ και αλ-Μαγκάζι, καθώς και στην περιοχή Αλ-Ζαουάιντα στην κεντρική Γάζα και στη Ράφα στα νότια.

Σύμφωνα με συριακές πηγές που επικαλείται ο Τζακ Χούρι της Haaretz, αμερικάνικη βάση στην ανατολική Συρία δέχθηκε επίθεση νωρίς το πρωί της Κυριακής από τρία drones.

Με βάση τις αναφορές, τα drones χτύπησαν τους στόχους τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, το USS GRAVELY κατέρριψε δύο πυραύλους που είχαν εκτοξευτεί από τους Χούθι.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, το πλοίο MAERSK HANGZHOU χτυπήθηκε από πύραυλο, αλλά συνέχισε το ταξίδι του, ενώ δεν υπήρξαν τραυματίες.

USS GRAVELY shoots down two anti-ship ballistic missiles while responding to Houthi attack on merchant vessel.

Today at approximately 8:30 p.m. (Sanaa time), the container ship MAERSK HANGZHOU reported that they were struck by a missile while transiting the Southern Red Sea. The… pic.twitter.com/nUgifhkdC8

— U.S. Central Command (@CENTCOM) December 31, 2023