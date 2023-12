Ισραήλ: Ισχυρίζεται ότι κατέστρεψε ένα από τα κρησφύγετα του Γιαχία Σινουάρ κοντά στη Γάζα

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανέφεραν ότι εντόπισαν και κατέστρεψαν ένα από τα κρησφύγετα του Γιαχία Σινουάρ (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Reuters), του ηγέτη της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Το οίκημα βρισκόταν κοντά στην πόλη της Γάζας, στο βόρειο τμήμα του πολιορκημένου παλαιστινιακού θύλακα, είπε εκπρόσωπος των IDF το βράδυ χθες Παρασκευή.

EXPOSED:

Tunnels of Hamas’ general headquarters found within one of Yahya Sinwar’s hideout apartments located in northern Gaza.

Part of a long and branching tunnel network, the tunnel shaft in the apartment led to a 218 meter long tunnel, with a depth of about 20 meters. Inside… pic.twitter.com/gu2OQ4Rv9B

— Israel Defense Forces (@IDF) December 29, 2023