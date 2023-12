Ισραήλ: To Ιράν απαντά στη δολοφονία του στρατηγού Μουσαβί με φονικό animation κατά του Νετανιάχου

Ο ιρανικός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα ένα animation που απεικονίζει τη δολοφονία του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, αφού η Τεχεράνη κατηγόρησε την κυβέρνησή του ότι σκότωσε έναν από τους πιο υψηλόβαθμους Ιρανούς στρατιωτικούς συμβούλους στη Συρία, στρατηγό του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Στο βίντεο που παρουσίασε το ελεγχόμενο κεντρικά ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr, ο Νετανιάχου κάθεται σε ένα τραπέζι με ορισμένους ισραηλινούς στρατιωτικούς αξιωματούχους στο αρχηγείο της Μοσάντ στο Τελ Αβίβ.

Η δολοφονία του Μουσαβί έλαβε χώρα κοντά στη Δαμασκό της Συρίας και φέρεται να πραγματοποιήθηκε από το Ισραήλ

Καθώς παρατηρούν μια οθόνη που μεταδίδει πληροφορίες σχετικά με Ιρανούς κατασκόπους εντός του Ισραήλ, η οθόνη προφανώς παραβιάζεται από τον ιρανικό στρατό, ενώ μια ωρολογιακή βόμβα κάτω από το γραφείο του Νετανιάχου μετρά αντίστροφα και εκρήγνυται, σκοτώνοντας τον πρωθυπουργό του Ισραήλ και όσους είναι μαζί του.

Iran’s IRGC Released Animation Video:

Netanyahu at command center and gets assassinated when a time bomb planted under his desk explodes. pic.twitter.com/KagAdXX244

— Globe Eye News (@GlobeEyeNews) December 26, 2023