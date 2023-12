Δεν σχολιάζει τη δολοφονία Μοσαβί ο ισραηλινός στρατός – Φόβοι για ιρανικά αντίποινα

Κανένα σχόλιο δεν θέλησε να κάνει ο επικεφαλής του στρατού του Ισραήλ, όταν ρωτήθηκε σήμερα για το ισραηλινό πλήγμα από το οποίο φέρεται να σκοτώθηκε ο υψηλόβαθμος σύμβουλος των Φρουρών της Επανάστασης στη Συρία, Σαγέντ Ραζί Μουσαβί. Ωστόσο, είπε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις δρουν σε όλη την περιοχή.

«Δεν θα σχολιάσουμε τις διάφορες ενέργειές μας. Οι IDF εργάζονται από κοινού με άλλες υπηρεσίες ασφαλείας σε όλη τη Μέση Ανατολή, εντός των συνόρων του ισραηλινού κράτους και γύρω από τα σύνορα του κράτους», είπε ο Χέρζι Χαλεβί μιλώντας σε δημοσιογράφους, κοντά στη Γάζα, που τον ρώτησαν για το πλήγμα αυτό.

Και πρόσθεσε: «Κάνουμε ότι χρειάζεται για να καταστήσουμε σαφές ότι είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε τη χώρα και είμαστε πρόθυμοι να πάμε μακριά».

Ο Ιρανός ταξίαρχος, Σαγέντ Ραζί Μουσαβί, ήταν αρμόδιος για τον συντονισμό της στρατιωτικής συμμαχίας μεταξύ Συρίας και Ιράν. Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι το Ισραήλ θα πληρώσει το τίμημα για τον θάνατό του.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το ισραηλινό πλήγμα από το οποίο σκοτώθηκε τη Δευτέρα (25/12) ο Μουσαβί στη Συρία στοίχισε τη ζωή σε άλλους τρεις φιλοϊρανούς μαχητές.

Ο ταξίαρχος μπήκε στο στόχαστρο με τρεις ισραηλινούς πυραύλους, σύμφωνα με την Τεχεράνη, ενώ βρισκόταν στη συνοικία Σαγέντα Ζεϊνάμπ, στα νότια προάστια της Δαμασκού, όπου δρουν φιλοϊρανικές, παραστρατιωτικές οργανώσεις οι οποίες στηρίζουν το καθεστώς του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ.

«Άλλοι τρεις φιλοϊρανοί μαχητές, ένας Σύρος και δύο αλλοδαποί, σκοτώθηκαν από το πλήγμα αυτό», σύμφωνα με το Παρατηρητήριο το οποίο εδρεύει στη Βρετανία αλλά διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία.

Σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή, ισραηλινοί πύραυλοι εδάφους-εδάφους στόχευσαν «δύο θέσεις φιλοϊρανών μαχητών κοντά στο κατεχόμενο Γκολάν», χωρίς να τραυματιστεί κανείς. Οι φιλοϊρανικές οργανώσεις σε αυτήν την περιοχή έχουν τεθεί σε κατάσταση συναγερμού μετά τον θάνατο του Μουσαβί.

Ο ταξίαρχος ήταν, κατά την Τεχεράνη, «ένας από τους εμπειρότερους συμβούλους» της Δύναμης Κοντς, της μονάδας ειδικών δυνάμεων και επιχειρήσεων εξωτερικού των Φρουρών της Επανάστασης, οι οποίοι «υποσχέθηκαν» ότι θα εκδικηθούν για τον θάνατό του. Ο πρόεδρος του Ιράν Εμπραχίμ Ραϊσί κατηγόρησε επίσης το Ιραήλ.

Κάτοικοι της Σαγέντα Ζεϊνάμπ είπαν ότι οι φιλοϊρανοί μαχητές της περιοχής ήταν σε συναγερμό σήμερα στη συνοικία αυτή, όπου εδρεύουν επίσης και μέλη της λιβανέζικης Χεζμπολάχ.

The President of Iran, Ebrahim Raisi has now Confirmed that Senior IRGC Commander and Associate of Qasem Soleimani, Reza Mousavi was Killed today in an Isreali Airstrike on Western Syria; he vows Revenge against and states Israel will “Pay the Price” for his Assassination. pic.twitter.com/e32Mg8Xd5i

— OSINTdefender (@sentdefender) December 25, 2023