Ιράκ: Τουλάχιστον ένας νεκρός, 24 τραυματίες στα πλήγματα των ΗΠΑ εναντίον φιλοϊρανικών ομάδων

Τουλάχιστον ένα μέλος ιρακινής φιλοϊρανικής οργάνωσης έχασε τη ζωή του και άλλοι 24 άνθρωποι τραυματίστηκαν τα ξημερώματα, όταν οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον τριών εγκαταστάσεων στο έδαφος του Ιράκ χρησιμοποιούμενων από τους φιλοϊρανούς, ανέφεραν πηγές προσκείμενες στις ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας.

Λίγες ώρες νωρίτερα το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωνε ότι έγιναν αεροπορικά πλήγματα εναντίον τριών εγκαταστάσεων φιλοϊρανικών παρατάξεων, σε αντίποινα για βομβαρδισμό εναντίον βάσης στην οποία σταθμεύουν στρατεύματα των ΗΠΑ.

Ερωτηθείς σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, αξιωματούχος του ιρακινού υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε πως μεταξύ άλλων επλήγη εγκατάσταση των Χασντ ας Σάαμπι («Μονάδων Λαϊκής Κινητοποίησης») στη Χίλα, την πρωτεύουσα της επαρχίας της Βαβυλώνας, νότια της Βαγδάτης. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 20 τραυματίστηκαν.

Footage showing the Aftermath from tonight’s U.S. Airstrikes against Iranian-Backed Militias near the City of Hillah in Central Iraq; a number of Buildings were Destroyed with reports of multiple Casualties. pic.twitter.com/FQ6w2mEVBs

Άλλοι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε δεύτερο πλήγμα, στην Ουάσιτ, στο νότιο Ιράκ.

Νωρίτερα, ο αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν ανακοίνωνε πως ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε «απαραίτητα και αναλογικά πλήγματα εναντίον τριών εγκαταστάσεων χρησιμοποιούμενων από την Κατάεμπ Χεζμπολά και οργανώσεις συνδεόμενες με αυτή».

U.S. CENTCOM conducts strikes against Kataib Hezbollah terrorist group targets in Iraq

In response to multiple attacks against coalition forces in Iraq and Syria, U.S. military forces conducted airstrikes against multiple facilities used by Kataib Hezbollah and affiliated groups… pic.twitter.com/mmL4WqFXq9

— U.S. Central Command (@CENTCOM) December 26, 2023