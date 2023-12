Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν φιλοϊρανικές ομάδες στο Ιράκ – Φόβοι για νέα ανάφλεξη στην περιοχή

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ εξαπέλυσαν χθες Δευτέρα πλήγματα στο Ιράκ εναντίον εγκαταστάσεων φιλοϊρανικών ενόπλων κινημάτων, συμπεριλαμβανομένων θέσεων της παράταξης Κατάεμπ Χεζμπολά («Ταξιαρχίες του Κόμματος του Θεού»), σε αντίποινα για επίθεση με drone νωρίτερα που είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν «τρεις αμερικανοί στρατιωτικοί», ο ένας από τους οποίους βρίσκεται σε «κρίσιμη» κατάσταση, αναφέρει ανακοίνωση Τύπου του Πενταγώνου.

Δεν διευκρινίζεται στο δελτίο Τύπου αν υπήρξαν θύματα στα αμερικανικά πλήγματα. Ο αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν τόνισε στην ανακοίνωση μεταξύ άλλων πως «προσεύχεται» για τους τρεις «γενναίους Αμερικανούς που τραυματίστηκαν» στην επίθεση.

U.S. CENTCOM conducts strikes against Kataib Hezbollah terrorist group targets in Iraq

In response to multiple attacks against coalition forces in Iraq and Syria, U.S. military forces conducted airstrikes against multiple facilities used by Kataib Hezbollah and affiliated groups… pic.twitter.com/mmL4WqFXq9

— U.S. Central Command (@CENTCOM) December 26, 2023