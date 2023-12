Live: Ισραηλινές επιδρομές στη Ραμάλα – Σχέδια των IDF για κλιμάκωση της σύγκρουσης με τη Χεζμπολάχ

Για 83η μέρα συνεχίζεται το αιματοκύλισμα του παλαιστινιακού λαού, με το Ισραήλ να επεκτείνει τις επιχειρήσεις του στο κέντρο της Γάζας, κι ενώ εντείνονται οι ανησυχίες για περιφερειακή κλιμάκωση, τόσο στην Ερυθρά Θάλασσα όσο και στον Λίβανο.

Οι ισραηλινές δυνάμεις εισέβαλαν στη Ραμάλα και σε άλλες πόλεις της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης. Τουλάχιστον επτά Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε ισραηλινή επίθεση στον καταυλισμό Nuseirat.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν την κεντρική Γάζα και το Χαν Γιουνίς, προσπαθώντας να γλιτώσουν από τις ισραηλινές επιθέσεις.

Στη Γάζα, τουλάχιστον 21.100 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 55.243 έχουν τραυματιστεί σε ισραηλινές επιθέσεις από τις 7 Οκτωβρίου.

07:27 Μία σύλληψη για το κομμένο κεφάλι γαϊδάρου σε νεκροταφείο της Ανατολικής Ιερουσαλήμ

Η αστυνομία του Ισραήλ συνέλαβε έναν ύποπτο σε σχέση με το κομμένο κεφάλι γαϊδάρου που είχε τοποθετηθεί στον φράχτη ενός νεκροταφείου κοντά στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Η αστυνομία δήλωσε ότι ο ύποπτος είναι ένας 35χρονος κάτοικος του νότιου Ισραήλ που πάσχει από «ψυχική διαταραχή».

Η ενέργεια προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις. Παλαιστίνιοι κοινοποίησαν βίντεο και φωτογραφίες με το κομμένο κεφάλι του ζώου που τοποθετήθηκε ανάμεσα στους τάφους στο νεκροταφείο Μπαμπ αλ-Ραχμά κοντά στο τζαμί αλ-Άκσα.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Αμερικανοί αξιωματούχοι ανησυχούν έντονα τις τελευταίες εβδομάδες για το ενδεχόμενο οι συγκρούσεις στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου να κλιμακωθούν και προτρέπουν δημοσίως και ιδιωτικά τους Ισραηλινούς ομολόγους τους να δείξουν αυτοσυγκράτηση.

Η ανησυχία είναι μεγάλη και μάλιστα ένας εκ των κορυφαίων συμβούλων του Τζο Μπάιντεν, ο Amos Hochstein, [διαμεσολάβησε πέρυσι για τη ναυτιλιακή συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου] τέθηκε επικεφαλής των διπλωματικών προσπαθειών για την αποτροπή του ανοίγματος ενός νέου μετώπου.

Ένα βίντεο, που δημοσιεύτηκε στο Instagram από τον φωτορεπόρτερ Attia Darwish, καταγράφει δύο επιζώντες μιας ισραηλινής επίθεσης να κάθονται στο πάτωμα ενός νοσοκομείου αφού διασώθηκαν από τα ερείπια ενός κατεστραμμένου κτιρίου.

Το βίντεο, το οποίο είναι δημοφιλές στο διαδίκτυο, επαληθεύτηκε από τη μονάδα ελέγχου γεγονότων του Al Jazeera, Sanad, και δείχνει ένα κοριτσάκι να παρηγορείται από τον τραυματισμένο παππού του.

Πολλές περιοχές της νότιας Γάζας, συμπεριλαμβανομένων των Χαν Γιουνίς και Ράφα, επλήγησαν από ισραηλινά πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα να μην έχει προσδιοριστεί ο αριθμός των θυμάτων.

Μάχες συνεχίζονται μεταξύ ισραηλινών δυνάμεων και παλαιστίνιων μαχητών στις «περισσότερες περιοχές» της Λωρίδας της Γάζας, εκτός από τη νότια περιοχή της Ράφα, και ρουκέτες συνεχίζουν να εκτοξεύονται στο Ισραήλ, ενώ το Ισραήλ βομβαρδίζει τον παλαιστινιακό θύλακα από αέρος, ξηράς και θαλάσσης, αναφέρει ο ΟΗΕ.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του Οργανισμού (UNOCHA), 195 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και 325 τραυματίστηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις μεταξύ Τρίτης και Τετάρτης.

Κατά την ίδια περίοδο, 22 Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν στη Γάζα, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών των ισραηλινών δυνάμεων σε 162 από την έναρξη της χερσαίας εισβολής.

Η UNOCHA αναφέρει επίσης:

Most people in #Gaza are displaced. Families are forced to move repeatedly in search of safety. Lack of food and survival items worsen the dire living conditions and increase or amplify health issues.

More in Flash Update #78:

🔗https://t.co/MqtUUZRvgZ pic.twitter.com/caaAPmWXGo

— OCHA oPt (Palestine) (@ochaopt) December 28, 2023