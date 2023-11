Γκρέτα Γκέργουιγκ: Τη βραβεύουν ως σκηνοθέτιδα της χρονιάς για την «Barbie»

Σάρωσε η «Barbie» της Γκρέτα Γκέργουιγκ, η οποία έχει αναδειχθεί σε εμπορικό κινηματογραφικό φαινόμενο της εποχής. Σύμφωνα με το «The Hollywood Reporter», η ταινία της Γκρέτα Γκέργουιγκ έφτασε σε εισπράξεις στα 1,342 δισεκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office και έγινε η πιο επιτυχημένη εμπορικά ταινία στην ιστορία της Warner Bros., ξεπερνώντας το «Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2», που μέχρι πρότινος κατείχε τον τίτλο της πιο κερδοφόρας κυκλοφορίας του στούντιο μετά την πρεμιέρα του 2011 με 1,341 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Σημειώνεται ότι τα έσοδα της «Barbie» στις ΗΠΑ ανέρχονται στα 592,8 εκατομμύρια δολάρια, και 745,5 εκατομμύρια δολάρια στο εξωτερικό.

Για την επιτυχία της ταινιάς η Γκρέτα Γκέργουιγκ θα απονεμηθεί το βραβείο Σκηνοθεσίας της Χρονιάς στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Παλμ Σπρινγκς. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 4 Ιανουαρίου στο συνεδριακό κέντρο του θέρετρου στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, σύμφωνα με το Variety.

«Η Γκρέτα Γκέργουιγκ μας έφερε την κινηματογραφική εμπειρία της χρονιάς με τη «Barbie», τον τέλειο συνδυασμό κωμωδίας, συναισθημάτων και περιπέτειας που διασκέδασε και είχε απήχηση στο κοινό, αποτελώντας πολιτιστικό θεμέλιο λίθο σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο πρόεδρος του Φεστιβάλ, Νάσαταρ Σινγκ Τσάντι.

«Η Γκέργουιγκ είναι μια δεξιοτέχνης σκηνοθέτιδα και το όραμά της ζωντανεύει τόσο ζωηρά τόσο από το σενάριο που έγραψε μαζί με τον Νόα Μπάουμπαχ όσο και από τη μοναδική συνεργασία της με τις εξαιρετικές ομάδες δημιουργών, των οποίων τα οπτικά εφέ συναγωνίζονται μόνο με τις εξαιρετικές ερμηνείες των Μάργκοτ Ρόμπι, Ράιαν Γκόσλινγκ και όλου του καστ. Είναι τιμή μας που θα απονείμουμε το βραβείο Σκηνοθεσίας της Χρονιάς στη Γκρέτα Γκέργουιγκ», πρόσθεσε.

Την ίδια βραδιά ο Κίλιαν Μέρφι θα παραλάβει το Τιμητικό Βραβείο Ερμηνείας Φοίνικας της Ερήμου. Ο Μέρφι θα τιμηθεί για τον ρόλο του ως Τζ. Ρόμπερτ Οπενχάιμερ στην ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν «Oppenheimer».

Σημειώνεται ότι η Γκέργουιγκ έγραψε το σενάριο μαζί με τον σύντροφό της, Νόα Μπάουμπακ, κατά τη διάρκεια της πανδημίας το 2020. Η ταινία γυρίστηκε δύο χρόνια αργότερα, κυρίως στα στούντιο Leavesden έξω από το Λονδίνο.

Ισχυρά μηνύματα σε κοινωνικό επίπεδο με το φεμινιστικό στοιχείο να κυριαρχεί, αλλά πάντα με χιουμοριτστικό τρόπo, είναι τα βασικά «συστατικά» που βοήθησαν για την επιτυχία. Άλλωστε λίγες μέρες μετά την κυκλοφορία της ταινίας γέμισαν τα social media με μηνύματα από γυναίκες που πραγματοποίησαν ριζικές αλλαγές στη ζωή τους με αφορμή την «Barbie».

«Σε ευχαριστώ, “Barbie”, που µε ενδυνάµωσες, που µου έδωσες αυτοπεποίθηση, που µε έκανες να συνειδητοποιήσω ότι αξίζω κάτι καλύτερο», ανέφερε µια χρήστρια του TikTok, ενώ είπε ότι η ταινία την έκανε να αντιληφθεί πως ο σύντροφός της φερόταν απαξιωτικά προς αυτήν, µε συνέπεια να τον χωρίσει. ∆εν παραλείπεται φυσικά και ως… συµβουλή στα ραντεβού να ρωτήσουν τον συνοδό τους ως τεστ κάτι σχετικό.

Αν κάτι υπογραμμίζει η επιτυχία της «Barbie» είναι ότι με λόγο συμπεριληπτικό, με ευαισθησία για κάθε τύπο ανθρώπου, με σεβασμό στη διαφορετικότητα, μπορεί η Μπάρμπι να είναι κάθε γυναίκα: και η στερεοτυπική, και η μαύρη, και η χυμώδης, και εκείνη που δεν θέλει να έχει προσδιορισμό φύλου. Όλοι πρέπει να μπορούν να ταυτίζονται, να ονειρεύονται, να εκπροσωπούνται.

Κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης συνέντευξης στο AP, η υποψήφια για Όσκαρ Mάργκοτ Ρόμπι αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να επιστρέψει για μια πιθανή δεύτερη ταινία «Barbie», μετά την σαρωτική εμπορική επιτυχία της πρώτης ταινίας της Γκρέτα Γκέργουιγκ.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις της Ρόμπι, μια συνέχεια της Barbie δεν φαντάζει και τόσο πιθανό. «Νομίζω ότι βάλαμε τα πάντα σε αυτό», είπε η ηθοποιός. «Δεν μας άρεσε να είναι μια τριλογία ή κάτι τέτοιο. Η Γκρέτα έβαλε τα πάντα σε αυτήν την ταινία, οπότε δεν μπορώ να φανταστώ τι θα ακολουθούσε».

Θυμίζουμε ότι τους προηγούμενες μήνες είχαν φουντώσει οι φήμες για μια ενδεχόμενη δεύτερη ταινία από τη Warner Bros. Σύμφωνα με αυτές, το στούντιο θέλει μια συνέχεια με πρωταγωνιστή των Κεν του Ράιαν Γκόσλινγκ ενώ για την Barbie θα προσανατολιστούν σε μια άλλη ηθοποιό καθώς η Ρόμπι δεν τρελαίνεται να επιστρέψει στο ρόλο της διάσημης κούκλας.

“Barbie 2”? Margot Robbie on whether there will be a sequel to her summer hit. She produced and starred in Greta Gerwig’s film, which made over $1.4 billion at the box office. pic.twitter.com/x6dsIOq3iJ

— AP Entertainment (@APEntertainment) November 17, 2023