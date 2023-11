Κακοκαιρία Ciaran: Μητέρα αγκαλιά με το μωρό της ξυπνά τη στιγμή που σπάει το παράθυρο δίπλα της

Τον απόλυτο τρόμο έζησε μία μητέρα αγκαλιά με το μωρό της, από την κακοκαιρία Ciaran που σαρώνει και την Βρετανία.

H κακοκαιρία που έχει αφήσει πίσω της, μέχρι στιγμής, τουλάχιστον 10 νεκρούς, έφθασε την Τετάρτη και στην Αγγλία, προκαλώντας πολλά προβλήματα, με εκατοντάδες σχολεία να παραμένουν κλειστά και τις αρχές να ζητούν από τους κατοίκους να μην βγαίνουν από τα σπίτια τους.

Το παρακάτω βίντεο που έχει γίνε viral και έχει καταγραφεί από κάμερα ενδοεπικοινωνίας είναι σοκαριστικό. Δείχνει μια μητέρα να «δραπετεύει» άρον άρον με το μωρό της από την κρεβατοκάμαρά τους καθώς έσπασε από τους ανέμους ένα παράθυρο δίπλα τους.

Η μητέρα άρπαξε το μωρό της και δραπέτευσε κυριολεκτικά από το σημείο.

Shocking scenes! This is the moment a window shatters and blows towards a mother and her baby. They are thankfully both safe and have been moved into a hotel in St Helier. #StormCiaran @ITVChannelTV @itvnews pic.twitter.com/9wLHtIDazi

— Sophie Dulson (@SophieDulsonITV) November 2, 2023