Καταιγίδα Ciaran: Επικίνδυνο «για τη ζωή» φαινόμενο θα χτυπήσει Βρετανία και Γαλλία

Η βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία Met Office ανακοίνωσε ότι η καταιγίδα Ciarán θα μπορούσε να είναι «αρκετά επικίνδυνη», να διαταράξει τα ταξίδια και να προκαλέσει καταστροφές (στη φωτογραφία του Reuters/Clodagh Kilcoyne, επάνω πλημμύρες στην πόλη Νιούρι της Βόρειας Ιρλανδίας πριν ακόμα φτάσει η Ciaran).

Προειδοποίησε επίσης ότι ενδεχομένως να προκαλέσει ριπές ανέμου που θα φτάσουν τα 130 χλμ./ώρα, τονίζοντας πως θα αποτελέσει «πιθανή απειλή για τη ζωή», αργότερα αυτή την εβδομάδα σε περιοχές της νότιας Αγγλίας.

Very strong and damaging winds associated with #StormCiarán bringing travel disruption. Large waves may also bring coastal impacts

Το Met Office εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση για ανέμους αύριο Πέμπτη σε μεγάλο μέρος της νότιας ακτής, με ορισμένα από τα πιο εκτεθειμένα παράκτια τμήματα της Μάγχης ν’ αντιμετωπίσουν ριπές άνω των 130 χλμ./ώρα.

Επισήμανε επίσης ότι οι πολύ ισχυροί βορειοδυτικοί άνεμοι θα μπορούσαν να διαταράξουν τα ταξίδια και να προκαλέσουν δομικές ζημιές στα κτίρια, ενώ τα ιπτάμενα συντρίμμια θα μπορούσαν ν’ αποτελέσουν κίνδυνο για τη ζωή.

Οι δρόμοι, οι γέφυρες και οι σιδηροδρομικές γραμμές ενδέχεται να κλείσουν και στα δρομολόγια τρένων και αεροπλάνων να σημειωθούν καθυστερήσεις.

Τμήματα της πόλης Νιούρι στην κομητεία Ντάουν της Βόρειας Ιρλανδίας βρίσκονται ήδη κάτω από το νερό μετά από μια νύχτα έντονης βροχόπτωσης, πριν ακόμα η καταιγίδα Ciarán φτάσει στις ακτές του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας.

Πορτοκαλί προειδοποίηση για έντονη βροχόπτωση είχε τεθεί σε ισχύ στη Βόρεια Ιρλανδία κατά τη διάρκεια της νύχτας και το κανάλι της Νιούρι υπερχείλισε, πλημμυρίζοντας το Sugar Island, την Kildare Street, το Canal Quay και μέρος της Bridge Street, ενώ η αστυνομία έχει συμβουλεύσει τους ανθρώπους ν’ αποφεύγουν την πόλη.

Πορτοκαλί προειδοποίηση για τον καιρό που καλύπτει τη νοτιοδυτική Αγγλία και το Pembrokeshire στην Ουαλία βρίσκεται σε ισχύ από τις 03:00 σήμερα Τετάρτη έως τις 13:00 αύριο Πέμπτη. Για την υπόλοιπη νότια ακτή της Αγγλίας, υπάρχει προειδοποίηση από τις 06:00 σήμερα έως τις 20:00 το βράδυ της Πέμπτης.

Κίτρινες προειδοποιήσεις για ανέμους και βροχοπτώσεις έχουν τεθεί σε ισχύ σε όλες τις περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου μεταξύ Τετάρτης και Παρασκευής.

Σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, η Υπηρεσία Περιβάλλοντος έχει εκδώσει περισσότερες από 25 προειδοποιήσεις για πλημμύρες μετά από μια παρατεταμένη περίοδο βροχοπτώσεων.

Ο αναπληρωτής επικεφαλής μετεωρολόγος του Met Office, Chris Almond, δήλωσε: «Οι άνεμοι που σχετίζονται με την καταιγίδα Ciarán είναι πιθανό να πνέουν με ταχύτητα έως και 130 χλμ/ώρα κατά μήκος της νότιας ακτής της Αγγλίας, με μικρό κίνδυνο να φτάσουν τα 150 χλμ./ώρα σε εκτεθειμένες περιοχές και 80 ή 100 χλμ./ώρα πιο μακριά στην ενδοχώρα».

«Αυτό το βαθύ, χαμηλό βαρομετρικό θα φέρει επίσης έντονες βροχοπτώσεις σε μεγάλο μέρος του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά οι πιο δυνατές αναμένονται στις νότιες και δυτικές περιοχές, με 20 έως 25 mm γενικά, αλλά πιθανώς και έως 40-60 mm σε υψηλότερα εδάφη».

With #StormCiarán bringing heavy rain and strong winds to the UK between Wednesday and Thursday evening, you should consider weatherproofing your home and garden 🌧️ 🏡

«Ισχυρή και συνεχής βροχή θα πέσει στο ήδη κορεσμένο έδαφος, με κίνδυνο περαιτέρω επιπτώσεων, όπως πλημμύρες σε περιοχές που ήδη δίνεται μάχη να καθαριστούν από τις έντονες βροχοπτώσεις που είδαμε την τελευταία εβδομάδα. Υπάρχουν πιθανές ριπές ανέμου από 130 έως 150 χλμ./ώρα σε ορισμένες εκτεθειμένες νότιες περιοχές. Είναι μάλλον μια πολύ άσχημη καταιγίδα».

Η Kate Marks, υπεύθυνη για τα καθήκοντα πλημμυρών στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος, δήλωσε: «Προτρέπουμε τους ανθρώπους να παραμείνουν ασφαλείς στην ακτή και να προσέχουν ιδιαίτερα τα παράκτια μονοπάτια και τους περιπάτους. Η πλημμύρα παραθαλάσσιων δρόμων σε χαμηλό υψόμετρο είναι επίσης δυνατή και οι άνθρωποι πρέπει να αποφεύγουν την οδήγηση μέσα από πλημμυρικά νερά, καθώς μόνο σε ύψος 30 εκατοστών μπορείτε να μετακινήσετε με ασφάλεια το αυτοκίνητό σας».

Το Meteo France προειδοποιεί ότι η καταιγίδα Ciaran πρόκειται να σαρώσει τη βορειοδυτική Γαλλία από το βράδυ σήμερα Τετάρτη έως το πρωί αύριο Πέμπτη.

«Θα είναι μια καταιγίδα που θα μείνει στην ιστορία της Βρετάνης» σχολιάζει ο Guillaume Séchet, μετεωρολόγος και ιδρυτής του ιστότοπου Météo-villes.

It’s looking increasingly probable that Red wind warnings will be issued by Météo-France for Brittany, NW France given the potential for gusts in excess of 160 km/h (100 mph) along the coast early Thursday morning. Storm surge is also a concern. Storm Ciarán is shaping up to be a… pic.twitter.com/Nn5VzLXnHt

— Nahel Belgherze (@WxNB_) October 31, 2023