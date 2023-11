Εφτά νεκροί από την κακοκαιρία «Ciaran» που χτυπά αλύπητα την Ευρώπη

Τουλάχιστον εφτά άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και δεκάδες έχουν τραυματιστεί από το φονικό πέρασμα της καταιγίδας «Ciaran» που πλήττει μεγάλο μέρος της Ευρώπης με καταρρακτώδεις βροχές και ανέμους που φτάνουν τα 200 χλμ/ώρα προκαλώντας ζημιές σε σπίτια και αναγκάζοντας σχολεία να κλείσουν και αεροπορικές και σιδηροδρομικές εταιρείες να διακόψουν τα δρομολόγια τους.

Πρόκειται για έναν άνδρα στην ολλανδική πόλη Βένρεϊ, μια γυναίκα στην πρωτεύουσα της Ισπανίας Μαδρίτη, ένα άτομο στη Γερμανία και ένα άλλο στη βελγική πόλη Γάνδη. Νεκρό από το φονικό πέρασμα της κακοκαιρίας και ένα πεντάχρονο παιδί στη Γάνδη όταν χτυπήθηκε από κλαδιά την ώρα που έπαιζε έξω. Νωρίτερα σήμερα, ένα δέντρο καταπλάκωσε έναν οδηγό φορτηγού στην περιοχή Ανζέ της Γαλλίας. Η γερμανική πυροσβεστική υπηρεσία ανακοίνωσε επίσης ότι μια 46χρονη γυναίκα από τη Βαυαρία που έκανε οικογενειακές διακοπές με τον σύζυγό της και τα δύο παιδιά της σκοτώθηκε από πτώση δέντρου ενώ έκανε πεζοπορία κοντά στο Rammelsberg.

Οι άνεμοι σε συνδυασμό με τις ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν μετατρέψει αρκετούς δρόμους σε ποτάμια προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στο σε ξηρά και αέρα.

Η ολλανδική αεροπορική εταιρεία KLM ακύρωσε εκατοντάδες πτήσεις από και προς το Άμστερνταμ ενώ ακυρώθηκαν επίσης τα διεθνή δρομολόγια τρένων από την ολλανδική πρωτεύουσα προς το Παρίσι και έκλεισαν οι θαλάσσιες οδοί στα νοτιοδυτικά της χώρας. Ο φορέας εκμετάλλευσης αεροδρομίων (AENA) δήλωσε ότι 42 πτήσεις στην Ισπανία ακυρώθηκαν.

Η καταιγίδα «Ciaran» χτύπησε πρώτα την πόρτα της Ιταλίας προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές. Κινήθηκε δυτικά χτυπώντας Ισπανία, Γαλλία, Βρετανία και Ολλανδία.

Ηνωμένο Βασίλειο

Τεράστια είναι τα προβλήματα στο Ντέβον, την Κορνουάλη, το Σάσεξ, το Σάρεϊ και τα νησιά της Μάγχης. Στη νότια Αγγλία, που επλήγη περισσότερο, έκλεισαν περισσότερα από 300 σχολεία, κυρίως στο Ντέβον. Δεκάδες άνθρωποι στο Τζέρσεϊ απομακρύνθηκαν σε ξενοδοχεία κατά τη διάρκεια μετά από τις σφοδρές ριπές του ανέμου που προκάλεσαν ζημιές σε αρκετά σπίτια. Στέγες ξηλώθηκαν και ορισμένες γραμμές τρένων διέκοψαν τα δρομολόγια τους ενώ μεγάλες ουρές παρατηρήθηκαν στο λιμάνι του Ντόβερ που έκλεισε προσωρινά.

Η καταιγίδα, το βράδυ της Πέμπτης έχει υποχωρήσει αλλά ορισμένοι από τους κινδύνους παραμένουν. Οι άνεμοι πνέουν με 55 μίλια/ώρα στο νησί Πόρτλαντ, ενώ οι ριπές ανέμου 35-45 μίλια/ώρα καταγράφονται στις άλλες νότιες ακτές. Τις επόμενες ώρες αναμένονται περισσότερες βροχές και μεγαλύτερα διαστήματα βροχής.

Αύριο, Παρασκευή, το επίκεντρο των ανέμων θα είναι η βορειοανατολική Αγγλία και η ανατολική Σκωτία.

Στο Φινιστέρ της Βρετάνης, στη βορειοδυτική Γαλλία οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους για να προστατευτούν από τους ανέμους που έφταναν τα 207 χλμ/ώρα με αποτέλεσμα να σηκωθούν κύματα 20 μέτρα στα ανοικτά των ακτών. Περίπου 1.300 άνθρωποι χρειάστηκε να μεταφερθούν σε κατασκηνώσεις ή καταφύγια και πολλά σπίτια εκκενώθηκαν στην πόλη Μπρεστ.

Γαλλία

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Ζεράλ Νταρμανέν δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι εκτός από τον θάνατο του οδηγού του φορτηγού, 15 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων επτά πυροσβέστες, είχαν τραυματιστεί. Ένα άτομο τραυματίστηκε σοβαρά στη βόρεια γαλλική πόλη Ρουμπέ, είπε.

Το απόγευμα της Πέμπτης η καταιγίδα στη Γαλλία έδειξε κάποια σημάδια ύφεσης με την Γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία (Meteo France) να μειώνει τον συναγερμό για ισχυρούς ανέμους από κόκκινο σε πορτοκαλί.

Ισπανία

Η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία της Ισπανίας (AEMET) εξέδωσε κόκκινες προειδοποιήσεις για σήμερα στις βόρειες περιοχές της Γαλικίας και της Κανταβρίας, όπου αναμένονταν κύματα ύψους έως και 9 μέτρων. Το La Pinilla, χιονοδρομικό κέντρο βόρεια της Μαδρίτης, και το Estaca de Bares στη Γαλικία κατέγραψαν ταχύτητες ανέμου άνω των 150km/h.

Ιταλία

Στη γειτονική μας χώρα σφοδροί άνεμοι και ισχυρότατες βροχοπτώσεις έπληξαν προχθές τον βορρά με πλημμύρες στο κέντρο του Μιλάνου και υπερχείλιση της λίμνης Κόμο, ενός δημοφιλούς τουριστικού προορισμού.

Τα άγρια καιρικά φαινόμενα αποτελούν συνέχεια της καταιγίδας «Babet» που προκάλεσε σοβαρές πλημμύρες στη Βόρεια Ιρλανδία και σε τμήματα της Βρετανίας.

🇮🇹 STRONG THUNDERSTORMS IN MILAN AND THE PROVINCE, THE SEVESO FLOODS

An intense storm affected Lombardy between late night and dawn on Tuesday, October 31. Milan and its province were particularly affected: in the city, a storm with peaks of over 40mm (45mm in Milan Cadorna), in… pic.twitter.com/TnXP39N95Q

— Global Crisis (@_GlobalCrisis_) November 1, 2023