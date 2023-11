Καταιγίδα Ciaran: Εξακολουθεί να σαρώνει την Ευρώπη

Η καταιγίδα Ciaran που πλήττει από χθες, Πέμπτη, την Ευρώπη έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον δέκα ανθρώπους, ανάμεσα στους οποίους ένα 5χρονο παιδί στο Βέλγιο, ενώ έχει επίσης προκαλέσει σημαντικά προβλήματα, με κλειστά λιμάνια και πτήσεις που ματαιώνονται.

Η επικίνδυνη καταιγίδα, η οποία κινήθηκε προς ανατολάς αφού έπληξε την ακτή του Ατλαντικού, προκάλεσε το θάνατο τριών ανθρώπων στην Τοσκάνη, όπου σημειώθηκαν βροχοπτώσεις-ρεκόρ, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

«Αυτό που συνέβη έχει όνομα: κλιματική αλαγή», έγραψε στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter) ο κυβερνήτης της Τοσκάνης, Εουτζένιο Τζάνι, ο οποίος κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Sever floods due to Ciaran strom in the Campi Bisenzio of Tuscany region, Italy 🇮🇹 (02.11.2023)

Πτώσεις δένδρων που προκλήθηκαν από σφοδρές ριπές ανέμου ευθύνονται για τα περισσότερα απ’ αυτά τα δυστυχήματα: δύο νεκροί στο Βέλγιο, δύο στη Γαλλία, ένας στο κέντρο της Μαδρίτης, ένας στη Γερμανία και ένας έβδομος στην Ολλανδία, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Στο αεροδρόμιο Σίπχολ του Άμστερνταμ, περίπου 200 πτήσεις, κυρίως για κοντινούς ευρωπαϊκούς προορισμούς, ματαιώθηκαν.

Η καταιγίδα Ciaran προκάλεσε τη διακοπή μέρους της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στη Φλάνδρα, ενώ η θαλάσσια κυκλοφορία διακόπηκε για όλη την ημέρα στη ζώνη του λιμανιού της Αμβέρσας.

Η κυκλοφορία των περιφερειακών τρένων στη δυτική Γαλλία διακόπηκε μέχρι σήμερα το πρωί. Τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών υψηλής ταχύτητας διακόπηκαν στους άξονες Παρίσι-Λεμάν και Παρίσι-Νάντη.

Στη Γαλλία, περίπου 1,2 εκατομμύριο νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό, τα 780.000 από τα οποία στη Βρετάνη, στη δυτική Γαλλία.

Η καταιγίδα έφθασε χθες το απόγευμα στην Αγγλία, όπου σφοδροί άνεμοι και ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν σημαντικά προβλήματα, ενώ εκατοντάδες σχολεία έκλεισαν.

#Cornwall and the wrath of Storm Ciaran….👀 #StormCiaran #Ciaran pic.twitter.com/2YGC4KCawa

Το αγγλονορμανδικό νησί του Τζέρσεϊ κατέγραψε ανέμους που έπνεαν με ταχύτητα έως 160 χλμ/ώρα. Στην Κορνουάλη, στη νοτιοδυτική Αγγλία, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε περισσότερα από 8.500 νοικοκυριά.

Επίσης, ακυρώθηκε το ολλανδικό πρωτάθλημα ποδηλασίας, καθώς η μέγιστη ταχύτητα του ανέμου στη διάρκεια της κούρσας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 61 χλμ/ώρα.

«Δυστυχώς ο άνεμος γινόταν όλο και πιο δυνατός καθώς περνούσαν οι ημέρες και μας εμπόδισε να αρχίσουμε την κούρσα. Η ασφάλεια όλων είναι η κύρια προτεραιότητά μας», δήλωσαν οι διοργανωτές.

Ο τομέας των μεταφορών αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα στη δυτική Γαλλία, όπου η κυκλοφορία είχε απαγορευθεί χθες, Πέμπτη, το πρωί στο νομό Φινιστέρ.

Στο αεροδρόμιο του Μποβέ, κοντά στο Παρίσι ματαιώθηκαν όλες οι πτήσεις μέχρι το μεσημέρι.

Current situation in Paris, France while Storm #Ciaran hitting France #Stormciaran

Στην Ισπανία, το τμήμα της χώρας που επλήγη περισσότερο από την κακοκαιρία είναι το βορειοδυτικό, όπου ορισμένες ζώνες της Γαλικίας βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό λόγω των εξαιρετικά σφοδρών ανέμων στην ακτή.

Σύμφωνα με την ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία (Aemet), ορισμένες παραλιακές ζώνες της Χώρας των Βάσκων βρίσκονται επίσης σε κόκκινο συναγερμό, με κύματα που μπορεί να φθάσουν τα 8 ή τα 9 μέτρα.

Περισσότερες από 80 πτήσεις ματαιώθηκαν σε 11 αεροδρόμια της χώρας.

Straight after Storm Ciarán, here comes Storm #Domingos

France, Spain, and northern Portugal will receive yet more very strong winds and heavy rain from Saturday afternoon onward. #BorrascaDomingos pic.twitter.com/3Z9ljpLZdj

— Zoom Earth (@zoom_earth) November 2, 2023