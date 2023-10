64ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Το πλήρες πρόγραμμα

270 μεγάλου και μικρού μήκους ταινίες στις αίθουσες Ολύμπιον και Παύλος Ζάννας, στις αίθουσες του Λιμανιού, Φρίντα Λιάππα, Τώνια Μαρκετάκη, Τζον Κασσαβέτης, Σταύρος Τορνές, καθώς και στον κινηματογράφο Μακεδονικόν. Παράλληλα, θα μπορούμε να παρακολουθούμε 79 ταινίες και διαδικτυακά, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Φεστιβάλ online.filmfestival.gr. Η παρουσίαση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τρίτη στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, παρουσία των συντελεστών.

Μεγάλα ονόματα στη Θεσσαλονίκη

Τo Φεστιβάλ υποδέχεται την λαμπερή σταρ του παγκόσμιου σινεμά, Μόνικα Μπελούτσι, στην οποία θα απονεμηθεί τιμητικός Χρυσός Αλέξανδρος, ενώ παράλληλα στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης, Αλεξάντερ Πέιν, για την παρουσίαση της νέας του ταινίας Τα Παιδιά του Χειμώνα / The Holdovers. Ο σκηνοθέτης των μεγάλων τηλεοπτικών επιτυχιών παγκοσμίως (Six Feet Under, Game of Thrones, True Detective κ.ά), Τζέρεμι Ποντέσουα, θα δώσει ένα συναρπαστικό masterclass. Η σπουδαία ερμηνεύτρια Χάρις Αλεξίου θα είναι φέτος ambassador της Αγοράς του Φεστιβάλ.

Και φυσικά το Φεστιβάλ διοργανώνει αφιέρωμα και απονέμει τιμητικό Χρυσό Αλέξανδρο στον Νίκο Περάκη.

Ταινία έναρξης – Ταινία Λήξης

Η αυλαία θα ανοίξει την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2023 με την ταινία «Στη φωτιά» του γαλλο-βιετναμέζου σκηνοθέτη Τραν Αν Χουνγκ, η οποία κέρδισε το Βραβείο Σκηνοθεσίας στο φετινό Φεστιβάλ Καννών.

Η αυλαία της διοργάνωσης θα πέσει την Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2023 με την προβολή της ταινίας Πεσμένα Φύλλα του αγαπημένου φινλανδού δημιουργού Άκι Καουρισμάκι, η οποία απέσπασε το Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στις Κάννες.

Μεγάλο αφιέρωμα στα φαντάσματα – Έκθεση

Φαντάσματα αόρατα αλλά και ορατά, τρομακτικά αλλά και οικεία, πραγματικά αλλά και αλληγορικά θα πρωταγωνιστήσουν στο μεγάλο αφιέρωμα, το οποίο επιμελείται ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης και διεθνούς φήμης κριτικός κινηματογράφου, Ντένις Λιμ, ως guest curator. Πιο συγκεκριμένα, το μεγάλο αφιέρωμα του Φεστιβάλ περιλαμβάνει:

33 ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, διαμάντια του παγκόσμιου σινεμά.

Την έκθεση με τίτλο «Φ ΝΤΑΣΜ ΤΑ» με έργα των Νίκου Κεσσανλή, Βλάση Κανιάρη, Σίλειας Δασκοπούλου και Ιάσονα Μολφέση και με φωτογραφικά σχόλια του Δημήτρη Τσουμπλέκα.

Μία ειδική δίγλωσση έκδοση του Φεστιβάλ με κείμενα και αναλύσεις από θεωρητικούς του σινεμά και δημιουργούς.

Αφιέρωμα στον Τάκη Κανελλόπουλο

Η μοναδική, ποιητική κινηματογραφική ματιά του σπουδαίου σκηνοθέτη Τάκη Κανελλόπουλου ξεδιπλώνεται στο μεγάλο αφιέρωμα που διοργανώνει το Φεστιβάλ, το οποίο περιλαμβάνει εννέα ταινίες του θεσσαλονικιού δημιουργού.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος, ο πολυβραβευμένος ιστορικός και συγγραφέας Μαρκ Μαζάουερ, διευθυντής της Πρωτοβουλίας για τις Δημόσιες Ανθρωπιστικές Επιστήμες Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (SNFPHI) του Πανεπιστημίου Columbia θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη για μια ξεχωριστή συζήτηση μετά την προβολή της ταινίας Ουρανός.

Η συζήτηση θα μεταδοθεί με live streaming από τα social media του Φεστιβάλ και του SNFPHI.

Το αφιέρωμα πλαισιώνεται από μια πρωτότυπη έκθεση-εγκατάσταση με τίτλο «Τάκης Κανελλόπουλος: Ονειρεύομαι μια Εκδρομή» για το κινηματογραφικό και λογοτεχνικό έργο του Τάκη Κανελλόπουλου.

Αφιερώματα Storytelling και Μeet the Future και Reflestions of Topos

Αφιέρωμα και Χρυσός Αλέξανδρος στον Νίκο Περάκη

Το Φεστιβάλ τιμά τον Νίκο Περάκη, μια από τις πιο ξεχωριστές και τολμηρές φωνές του σύγχρονου ελληνικού σινεμά, με την απονομή Χρυσού Αλέξανδρου για το σύνολο της προσφοράς του από τον σπουδαίο γερμανό δημιουργό Φόλκερ Σλέντορφ, με τον οποίο έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν.

Παράλληλα, διοργανώνει αφιέρωμα που περιλαμβάνει πέντε ταινίες του ως σκηνοθέτη και production designer, ενώ το Εργαστήριο Μελέτης Ελληνικού Κινηματογράφου & Τηλεόρασης (EMEKT) του Τμήματος Κινηματογράφου ΑΠΘ θα διοργανώσει ημερίδα για τον Νίκο Περάκη, στην οποία θα μιλήσουν σημαντικές προσωπικότητες από τον ακαδημαϊκό χώρο.

Στη μνήμη του Μισέλ Δημόπουλου

Μετονομάζει τον Χρυσό Αλέξανδρο του ενισχυμένου και διευρυμένου τμήματος Meet the Neighbors+ σε «Χρυσός Αλέξανδρος – Μισέλ Δημόπουλος».

– Διοργανώνει ειδική προβολή της ταινίας Το πνεύμα του Μελισσιού του Βίκτορ Ερίθε στη μνήμη του Μισέλ Δημόπουλου.

– Αφιερώνει το τεύχος του περιοδικού του Φεστιβάλ, Πρώτο Πλάνο, στον ίδιο και στα κείμενά του.

Φεστιβάλ ελληνικού κινηματογράφου

35 μεγάλου μήκους και 22 μικρού μήκους ελληνικές ταινίες.

– Είκοσι τρεις ταινίες σε πρώτη προβολή, στην «Επίσημη πρώτη» και στο «Ξεπερνώντας τα σύνορα»

– Ειδική προβολή από το Φεστιβάλ και τη Finos Film στη μνήμη της Μαίρης Χρονοπούλου.

– Θα προβληθούν επίσης, οι βραβευμένες μικρού μήκους ταινίες από το 46ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας.

Διεθνές πρόγραμμα

Το 64ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης φιλοξενεί τέσσερα διεθνή διαγωνιστικά τμήματα, τα οποία συνοδεύονται από σημαντικά χρηματικά βραβεία.

* Συνολικά 11 ταινίες συμμετέχουν στο Διεθνές Διαγωνιστικό, ανάμεσά τους και τρεις ελληνικές. Οι ταινίες διεκδικούν: τον Χρυσό Αλέξανδρο «Θόδωρος Αγγελόπουλος» που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ, τον Αργυρό Αλέξανδρο – Βραβείο Σκηνοθεσίας, που υποστηρίζεται με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ από την COSMOTE TV, Βραβεία Ανδρικής και Γυναικείας Ερμηνείας, Βραβείο Σεναρίου ή Καλλιτεχνικής Επίτευξης.

* Στο διαγωνιστικό τμήμα Meet the Neighbors+, βλέπουμε 11 ταινίες, ανάμεσά τους και δύο ελληνικές. Οι ταινίες διαγωνίζονται για τον Χρυσό Αλέξανδρο «Μισέλ Δημόπουλος», βραβείο που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ, για τον Αργυρό Αλέξανδρο – Βραβείο Σκηνοθεσίας που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, βραβεία Ανδρικής και Γυναικείας Ερμηνείας και Βραβείο Σεναρίου ή Καλλιτεχνικής Επίτευξης.

* Το διαγωνιστικό τμήμα >>Film Forward αποτελείται από 11 ταινίες, ανάμεσά τους και δύο ελληνικές. Οι ταινίες διαγωνίζονται για τον Χρυσό Αλέξανδρο με χρηματικό έπαθλο 8.000 ευρώ και τον Αργυρό Αλέξανδρο – Ειδικό Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 4.000 ευρώ.