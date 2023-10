Τζο Μπάιντεν: Φιλοπαλαιστίνια διαδηλώτρια διέκοψε ομιλία του Αμερικανού προέδρου – «Αφήστε τη Γάζα να ζήσει»

Η ασφυκτική πολιορκία του Ισραήλ στη Γάζα έχει προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις, την ώρα που ο ισραηλινός στρατός είναι έτοιμος να προχωρήσει σε χερσαία επέμβαση στη Λωρίδα.

Ο Τζο Μπάιντεν έχει τονίσει ότι οι ΗΠΑ στέκονται στο πλευρό του Ισραήλ, ενώ έχουν σταλεί δύο αεροπλανοφόρα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος μιλούσε στο πλαίσιο δείπνου για τα ανθρώπινα δικαιώματα όταν μια φιλοπαλαιστίνια διαδηλώτρια τον διέκοψε.

Η ακτιβίστρια φώναξε: «Αφήστε τη Γάζα να ζήσει. Κατάπαυση του πυρός τώρα».

Ο Μπάιντεν σταμάτησε να μιλάει και ρώτησε τι λέει. Στη συνέχεια επισήμανε ότι δεν ακούει και την ευχαρίστησε για ό,τι είπε, αν και δεν κατάλαβε τι του φώναξε.

“Let Gaza live. Ceasefire now”.

US President Joe Biden is interrupted by a pro-Palestinian protester while giving a speech at a human rights dinner in Washington, DC ⤵️ pic.twitter.com/ZYfTOUgqKy

— Al Jazeera English (@AJEnglish) October 15, 2023