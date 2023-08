Ο Βλαντιμίρ Πούτιν απειλεί ότι θα τινάξει τον κόσμο στον αέρα αν η Δύση πλησιάσει λίγο ακόμα τη σοβιετική αυλή του και ο Σι Τζινπίνγκ αντικατέστησε στο ανοιγοκλείσιμο ενός ματιού τους επικεφαλής των πυρηνικών δυνάμεων της χώρας του.

Απέναντι στα τερτίπια επίφοβων αναγνώσεων των προαναφερόμενων, ο Τζο Μπάιντεν φαίνεται ότι κάθεται στα αυγά του, καθοδόν προς τις κρίσιμες προεδρικές εκλογές του επόμενου χρόνου.

Το περιοδικό Time με πρόσφατο άρθρο του, ωστόσο, αποκαλύπτει ότι κάνει κι εκείνος τα πυρηνικά… κουμάντα του, αφού οι κίτρινες πλαστικές τέντες που στήθηκαν πρόσφατα στο Λος Άλαμος, στην αμερικανική πολιτεία του Νέου Μεξικού, στο εργαστήριο όπου κατασκευάστηκε το πρώτο όπλο μαζικής καταστροφής, δεν έχουν στόχους αποθήκευσης εξοπλισμού, που δεν πρέπει να προσεγγιστεί από κανέναν χωρίς άδεια ύψιστου επιπέδου.

Και όχι, όλη αυτή η εγρήγορση δεν σχετίζεται με κάποιο όπλο, πραγματικό θαύμα, ή με μια νέα σπουδαία επιστημονική ανακάλυψη, ξεκαθαρίζει το αμερικανικό περιοδικό. Η αλήθεια είναι πιο απλή, αλλά προδίδει περισσότερα από όσα λέει. «Είναι τμήμα της επέκτασης μας», ξεκαθαρίζει ο Μάθιου Τζόνσον, ανώτερος μάνατζερ του εργαστηρίου.

Το PF-4, όπως αποκαλούν το εργαστήριο οι ανώτατοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, έχει μετεξελιχθεί από πειραματικό κέντρο, αποκλειστικά επικεντρωμένο στην έρευνα, σε εγκατάσταση μαζικής παραγωγής «pits» πλουτώνιου, δηλαδή πυρήνων του χημικού αυτού στοιχείου στο μέγεθος γκρέιπφρουτ που βρίσκονται σε κάθε πυρηνική βόμβα του αμερικανικού οπλοστασίου.

Και για να γίνει αντιληπτό πόσο επικίνδυνο είναι το πλουτώνιο με την υψηλή ποσότητα ραδιενέργειας που εκπέμπει στο περιβάλλον, αρκεί να αναφερθεί ότι σύμφωνα με το Ινστιτούτο Livermore η εισπνοή ποσότητας μόλις 0,08 χιλιοστών του γραμμαρίου (περίπου 700.000 σωματίδια) θα προκαλέσει καρκίνο στο 100% των περιπτώσεων.

Το Λος Άλαμος, παρότι είναι ταυτισμένο με την ανάπτυξη των πυρηνικών όπλων, δεν είχε παράγει έναν τέτοιο συγκεκριμένο πυρήνα πλουτωνίου για πάνω από μια δεκαετία και ποτέ στο παρελθόν δεν παρήγαγε πάνω από 10 αντίστοιχους πυρήνες μέσα σε ένα έτος.

Το 2018, ωστόσο, το Κογκρέσο πέρασε ένα νόμο που προέβλεπε τη δημιουργία 30 pits το χρόνο μέχρι το 2026. Για το σκοπό αυτό άλλωστε έχουν διατεθεί ήδη 5δισ. δολάρια για την ανανέωση των παλαιωμένων εγκαταστάσεων.

Μάλιστα, η κυβέρνηση του Μπάιντεν έχει διοχετεύσει 4.6 δισ. δολάρια στο εργαστήριο του Λος Άλαμος μόνο τον φετινό χρόνο, εξέλιξη που αντιπροσωπεύει αύξηση του προϋπολογισμού για το PF-4 της τάξεως του 130% σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Κι ενώ οι εγκαταστάσεις του εκσυγχρονίζονται και μεγαλώνουν, οι ιθύνοντες του έχουν ήδη ξεκινήσει τη «στρατολόγηση» νέων στελεχών και υπαλλήλων, παρότι το εργατικό δυναμικό του θεωρείται υπερπλήρες, αφού αριθμεί 17.273 άτομα.

Η αλήθεια είναι ότι τέτοιες φιλοδοξίες, πριν από λίγο καιρό θα ήταν αδιανόητες. Μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991, οι ΗΠΑ σταμάτησαν να σχεδιάζουν, να φτιάχνουν και να δοκιμάζουν νέα πυρηνικά όπλα. Τα αποθέματα μειώθηκαν, οι προϋπολογισμοί για το εργαστήριο χαμήλωσαν αισθητά και ένα μέρος του εξειδικευμένου προσωπικού του είδε την έξοδο.

Τριάντα χρόνια ωστόσο μετά τον τερματισμό της κατασκευής πυρηνικών όπλων, οι ΗΠΑ μπαίνουν ξανά στο παιχνίδι με ορμή. Μια νέα κούρσα εξοπλισμών θεωρείται δεδομένο ότι έχει ξεκινήσει απειλώντας άπαντες, η οποία πυροδοτήθηκε, όπως υπογραμμίζει το Time, από τις κινεζικές φιλοδοξίες και την ρωσική επιθετικότητα.

Η τελευταία συνθήκη για τον έλεγχο των πυρηνικών, η New Start, λήγει το 2026, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έναρξη μιας νέας εποχής οπλικών επεκτάσεων σε σημεία που δεν φαντάζεται ο ανθρώπινους νους και χωρίς κανέναν απολύτως έλεγχο.

Ήδη και οι 9 πυρηνικές δυνάμεις στον κόσμο (ΗΠΑ, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Κίνα, Ινδία, Πακιστάν, Βόρεια Κορέα, Ισραήλ, Ρωσία) εκσυγχρονίζουν το οπλοστάσιο τους και φτιάχνουν νέα όπλα, με ότι αυτό μπορεί να σημάνει για το μέλλον της ανθρωπότητας.

