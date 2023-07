Συγγνώμη ζήτησε ο δήμαρχος Σμύρνης για το πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής που έγινε στην ιστορική εκκλησία του Αγίου Βουκόλου στη Σμύρνη προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις της ελληνικής κοινότητας αλλά και του κυβερνώντος κόμματος.

«Λυπούμαστε εξαιρετικά που η εκδήλωση, η οποία δεν είχε καμία σχέση με εμάς, πλήγωσε την Ελληνορθόδοξη Κοινότητα», ανάφερε στην ανάρτησή του στο Twitter δήμαρχος.

Ο δήμος ανακοίνωσε ότι η εκκλησία χρησιμοποιείται για πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες και η εκδήλωση δεν έχει καμία σχέση με τον δήμο.

Επιπλέον, αναφέρθηκε ότι συντάχθηκε έκθεση, γιατί η εταιρεία δεν τήρησε τους όρους ενοικίασης και ως εκ τούτου δεν της επεστράφη η εγγύηση. Ο δήμος τόνισε ότι η εκκλησία θα αξιοποιηθεί στο μέλλον με σεβασμό στο ιστορικό παρελθόν της

An alcoholic and musical party was held in the historical St. Vukolos Church, which is used as the ‘Cultural Center’ by the CHP İzmir Metropolitan Municipality…

Here is ST. Vukolos Church👇

