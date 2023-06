Για 330 μετανάστες που έχουν εγκλωβιστεί στον Έβρο κάνει λόγο η ΜΚΟ Alarm Phone. Σύμφωνα με ανάρτηση της Οργάνωσης στα social media, 330 μετανάστες, χωρισμένοι σε τρεις ομάδες βρίσκονται σε νησίδα έξω από τη Νέα Βύσσα.

Μάλιστα, κάποιοι από αυτούς φέρονται να βρίσκονται εκεί εδώ και ημέρες. Οι ελληνικές Αρχές είναι ενήμερες για την παρουσία των προσφύγων εκεί αλλά, σύμφωνα πάντα με τη ΜΚΟ, δεν έχουν προς το παρόν αναλάβει δράση.

‼️UPDATE: as far as we have been informed, three different groups are on this island, in total around 330 people. Many among them are stranded on the islet for several days now. #Greek authorities are aware of the presence of the people but refuse to evacuate them! https://t.co/cXc2NO3Eip

