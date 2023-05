Επίσημο αίτημα στην Ελλάδα έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας για τις επαναπροωθήσεις προσφύγων μετά το βίντεο ντοκουμέντο που δημοσίευσαν οι New York Times από τη Λέσβο.

Την είδηση αναπαράγουν μια σειρά διεθνή Μέσα όπως ο Guardian, η Le Monde και άλλα.

Θυμίζουμε ότι ο τίτλος του άρθρου των NYT ήταν «Η Ελλάδα λέει ότι δεν παρατάει τους μετανάστες στη θάλασσα. Πιάστηκε επ’ αυτοφώρω».

Σε ανάρτησή της για το σοβαρό αυτό θέμα η υπουργός Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, Ίλβα Γιόχανσον τονίζει ότι έχει αποσταλεί επίσημο αίτημα στην Αθήνα «έτσι ώστε αυτό το περιστατικό να ερευνηθεί πλήρως και ανεξάρτητα».

Η ίδια στην ανάρτησή της υπενθύμισε μια συνάντηση που είχε με την ελληνική κυβέρνηση πριν από έναν χρόνο, κατά την οποία «κατέστησε σαφές ότι δεν υπάρχει χώρος για παράνομες απελάσεις» και δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να λάβει «επίσημα μέτρα, ανάλογα με την περίπτωση», χωρίς να επεκταθεί περαιτέρω.

3/3

…The @EU_Commission stands ready to take formal steps, as appropriate. https://t.co/ybWmAtyHrY

— Ylva Johansson (@YlvaJohansson) May 22, 2023