Κορυφώνεται η ένταση στην Τουρκία, λίγες μέρες πριν τις εκλογές της 14ης Μαΐου, καθώς περιστατικά βίας έχουν αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους, και ήδη εκφράζονται φόβοι ότι το κλίμα μπορεί να γίνει ακόμη πιο βίαιο, με δεδομένο πως τα στρατόπεδα των δύο βασικών υποψηφίων για την προεδρία, θα υψώσουν κι άλλο τους τόνους της προεκλογικής αντιπαράθεσης.

Ηδη ο Ερντογάν έδωσε δείγματα γραφής, αποκαλώντας τον Κιλιτσντάρογλου, «μέθυσο» που συνεργάζεται με τρομοκράτες. Στη χθεσινή συγκέντρωση στην Κωνσταντινούπολη, στην οποία ο Τούρκος πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι συγκέντρωσε πάνω από 1.000.000 άτομα, ο Ερντογάν, προσπάθησε με κάθε τρόπο να διαβάλλει τον αντίπαλό του, τον οποίο ενέπλεξε στα γεγονότα του Πάρκου Γκεζί το 2013 και στο αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016.

Την ίδια ώρα ο κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, απείλησε ευθέως με φυσική εξόντωση στελέχη της αντιπολίτευσης, με την ατμόσφαιρα να ηλεκτρίζεται περαιτέρω, όταν ο υποψήφιος για την αντιπροεδρία με την ενωμένη αντιπολίτευση, δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, έγινε στόχος επίθεσης με πέτρες, κατά τη διάρκεια προεκλογικής του ομιλίας στην Ερζερούμ, όπου τουλάχιστον εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν. Μια επίθεση που το περιβάλλον του δημάρχου Κωνσταντινούπολης, απέδωσε στους Γκρίζους Λύκους και «ακραίους ισλαμιστές της HUDA PAR». Λίγες ώρες αργότερα, περιστατικό με πυροβολισμούς καταγράφεται σε γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στην πόλη Ούρφα, στα νοτιοανατολικά της χώρας.

Η πρώτη αντίδραση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιστατικό κατά του Ιμάμογλου ήταν ότι πρόκειται για προβοκάτσια της ίδιας της αντιπολίτευσης, για να δημιουργούν ντόρο και να καλύψουν την ήττα τους. Ο Ιμάμογλου πάντως, απάντησε με τριαντάφυλλα για την επίθεση με πέτρες που δέχτηκε.

Την ίδια ώρα, κι ενώ ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης πραγματοποιούσε προεκλογική ομιλία στο Ικόνιο, ένα άτομο άρχισε να εξαπολύει ύβρεις, με τον πολιτικό να ζητά από το πλήθος να μην του απαντήσει. «Οι άνδρες ασφαλείας να απομακρύνουν παρακαλώ τον φίλο μας που προκαλεί. Μην τον αφήνετε εδώ» είπε χαρακτηριστικά, ενώ συνέχισε κανονικά την ομιλία του, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

With a week to go until polling day, MAK are saying the momentum’s swinging behind the opposition and Kemal Kılıçdaroğlu will win outright in the first round.

ERDOGAN: 45.4 (+1.7 since Apr’23)

KILIÇDAROĞLU: 50.9 (+3.1)

İNCE: 1.7 (-1.7)

OĞAN: 2.0 (+0.9) https://t.co/HKb04PEzqn

— JamesInTurkey.com (@jamesinturkey) May 7, 2023