Για την πιο δύσκολη εκλογική αναμέτρηση εδώ και 20 χρόνια ετοιμάζεται ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στις 21 Μαϊού καθώς οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν πως ο υποψήφιος της συμμαχίας της αντιπολίτευσης, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, θα είναι ο μεγάλος νικητής και μάλιστα από την πρώτη Κυριακή.

Την ώρα που το προεκλογικό θερμόμετρο στη γειτονική χώρα έχει ανάψει «κόκκινο» με τον Τούρκο πρόεδρο να επιστρατεύει όλα του τα χαρτιά επαινώντας το κυβερνητικό έργο και επιστρατεύοντας ως τελευταίο «όπλο» τον λαϊκισμό, αποκαλώντας τον αντίπαλό του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου ακόμα και «μεθύστακα».

«Τον στηρίζουν οι μεθύστακες που έπιναν μπύρες μέσα σε τζαμιά κατά τις διαδηλώσεις για το πάρκο Γκεζί το 2013», είπε ο Ερντογάν γνωρίζοντας την αποθέωση από 1.7 εκατομμύρια οπαδούς του που συγκεντρώθηκαν στην Κωνσταντινούπολη.

«Κύριε Κεμάλ, πιες όσα βαρέλια θέλεις, τίποτα δεν σε σώζει. Το δικό μου έθνος δεν αφήνει το πεδίο στους πότες και τους μεθύστακες», είπε ακόμα.

Από την άλλη ο Ερντογάν μπορεί να υποστηρίζει ότι ο τουρκικός λαός δεν θα θυσιάσει τον ηγέτη του «για πατάτες και κρεμμύδια», ωστόσο ο αυξανόμενος πληθωρισμός που έχει αντίκτυπο σε τεράστιες αυξήσεις σε βασικά προϊόντα είναι το μεγαλύτερο αγκάθι που έχει να αντιμετωπίσει ο Τούρκος πρόεδρος και το σημείο που τον «χτυπάει» συνεχώς ο αντίπαλός του από την αντιπολίτευση.

Η τελευταία δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε από τη Mak δείχνει πως ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου είναι πρωτοπόρος στη μάχη για τη διεκδίκηση της προεδρίας και μάλιστα βγαίνει νικητής από την πρώτη Κυριακή καθώς διατηρεί προβάδισμα 5 μονάδων.

With a week to go until polling day, MAK are saying the momentum’s swinging behind the opposition and Kemal Kılıçdaroğlu will win outright in the first round.

ERDOGAN: 45.4 (+1.7 since Apr’23)

KILIÇDAROĞLU: 50.9 (+3.1)

İNCE: 1.7 (-1.7)

OĞAN: 2.0 (+0.9) https://t.co/HKb04PEzqn

— JamesInTurkey.com (@jamesinturkey) May 7, 2023