Έξι μέρες πριν από τις εκλογές της 14ης Μαΐου, οι κυλιόμενες δημοσκοπήσεις δείχνουν νικητή τον υποψήφιο πρόεδρο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου και μάλιστα από την πρώτη Κυριακή. Παράλληλα, ο Ταγίπ Ερντογάν κλιμακώνει την ένταση στα ελληνοτουρκικά, προσπαθώντας να καλλιεργήσει εθνικιστικά αισθήματα και να αποσπάσει την ψήφο των πολιτών αυτής της ιδεολογίας. Τέλος εγκαινιάζει συνεχώς υποδομές και εξοπλισμό, θέλοντας να δείξει το έργο που έχει γίνει κατά την διάρκεια της θητείας του.

Από την άλλη, ο Κιλιτσντάρογλου επιχειρεί να πλήξει τον Τούρκο πρόεδρο μέσω του πληθωρισμού, της ακρίβειας και της έλλειψης δημοκρατίας, αλλά και των προβλημάτων που προκάλεσαν την απώλεια όλων αυτών των ανθρώπων που έχασαν την ζωή τους λόγω των καταστροφικών σεισμών της 6ης Φεβρουαρίου. Ως προς την δημοκρατία, τονίζει ότι σε περίπτωση που εκλεγεί θα δώσει περισσότερες αρμοδιότητες στο κοινοβούλιο, ενώ ο τελικός του στόχος είναι η συνολική συνταγματική μεταρρύθμιση και αλλάγη του ισχύοντος πολιτεύματος.

Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση της ΜΑΚ, ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου είναι πρωτοπόρος στην μάχη για την διεκδίκηση της προεδρίας. Λίγες μέρες πριν τις εκλογές, ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης διατηρεί προβάδιασμα 5 μονάδων, ενώ είναι πολύ κοντά στην νίκη από την πρώτη Κυριακή.

Συγκεκριμένα τα ποσόστα των κομμάτων στη δημοσκόπηση διαμορφώνονται ως εξής:

Ταγίπ Ερντογάν: 45,4 (+1,7 από 23 Απριλίου)

Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου: 50,9 (+3,1)

Μουχαρέμ Ιντζέ ( Κόμμα της Πατρίδας) : 1,7 (-1,7)

Σινάν Ογάν: 2,0 (+0,9)

Όσον αφορά στις κοινοβουλευτικές εκλογές παρατηρείται ενίσχυση των δυο μεγάλων κομμάτων:

Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKΡ): 36.9 (+1.1)

Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα (CHP): 30.1 (+1.0)

(Φιλοκουρδικό) YSP: 10.4 (+0.9)

Κόμμα Εθνικιστικής Δράσης (ΜHP): 6.6 (-0.6)

«Καλό Κόμμα»( İYİ): 12.6 (+0.9)

Άλλο: 3.4 (-3.3)

