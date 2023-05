Το λάδι που θα χρησιμοποιηθεί για το χρίσμα του Βασιλιά Καρόλου, την πιο ιερή στιγμή της τελετής στέψης, έχει ήδη καθαγιαστεί στην Εκκλησία του Παναγίου Τάφου και προέρχεται από το ίδιο μοναστήρι που έχει ταφεί η γιαγιά του και πριγκίπισσα της Ελλάδας, Αλίκη.

Βασισμένο στην ίδια φόρμουλα με το λάδι που χρησιμοποιήθηκε στη στέψη της Βασίλισσας Ελισάβετ το 1953, το ιερό λάδι που προορίζεται για τον Κάρολο, αποτελείται από ένα μοναδικό μείγμα αρωματισμένων ελαίων με εκχυλίσματα σουσαμιού, γιασεμιού και κανέλας.

Ο Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρυ Τζάστιν Γουέλμπι, ο οποίος θα διευθύνει τη λειτουργία, είπε ότι ήταν επιθυμία του βασιλιά Καρόλου, το λάδι να προέρχεται από το Όρος των Ελαιών από τότε που ξεκίνησε ο σχεδιασμός της στέψης και αυτό αντικατοπτρίζει την προσωπική οικογενειακή σχέση του Καρόλου. «Αυτό καταδεικνύει τη βαθιά ιστορική σχέση μεταξύ της στέψης, της Βίβλου και των Αγίων Τόπων», δήλωσε ο Γουέλμπι, ο πνευματικός επικεφαλής της Αγγλικανικής Εκκλησίας.

Οι περισσότερες από τις ελιές, μαζεύτηκαν στους ελαιώνες της Μονής της Αναλήψεως, ένα ρωσικό ορθόδοξο συγκρότημα στις ηλιόλουστες πλαγιές με θέα την παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ, και το Μοναστήρι της Μαρίας Μαγδαληνής, τον τόπο ταφής της γιαγιάς του Καρόλου, Πριγκίπισσας Αλίκης της Ελλάδας, σύμφωνα με τους Financial Times.

Το Σάββατο, μέρος της σοδειάς που μαζεύτηκε από τις μαυροφορεμένες μοναχές που υπηρετούν στο συγκρότημα 150 ετών στο Όρος των Ελαιών θα λειτουργήσει ως κάτι εντελώς πιο εξέχον: το ιερό λάδι που θα χρίσει τον βασιλιά Κάρολο Γ’ στο θρησκευτικά κορυφαίο σημείο της στέψης του.

«Είναι μεγάλη τιμή για εμάς», είπε ο πατήρ Ρομάν Κρασόφσκι, επικεφαλής της Ρωσικής Εκκλησιαστικής Αποστολής στην Ιερουσαλήμ.

«[Το Όρος των Ελαιών] είναι όπου ο Ιησούς ξεκίνησε την οδό του σταυρού. Και τώρα ο βασιλιάς Κάρολος σηκώνει τον σταυρό του, τον οποίο ο Κύριος βάζει στους ώμους του ως Βασιλιάς», προσθέτει.

Περιλαμβανομένης μιας κλιματιζόμενης επιχρυσωμένης άμαξας , η στέψη θα είναι γεμάτη «άρτο και θεάματα», αλλά η στιγμή του χρίσματος του βασιλιά Καρόλου θα είναι πιο ιδιωτική, καθώς θα πραγματοποιηθεί πίσω από μια οθόνη και θα αποτελέσει το μόνο μέρος της τελετής που δεν θα είναι ορατό στο κοινό.

«Η στέψη, σε αυτό το σημείο, κοιτάζοντας τον τρόπο που την πλαισιώνουν, είναι ένας ενδιαφέρον συνδυασμός». . . ταπεινοφροσύνη και ύβρις», είπε η Άλις Χαντ, ιστορικός στο Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον.

Ο πατέρας Ρωμαίος είπε ότι στην περίπτωση του Βασιλιά Καρόλου, εκτός από τη θρησκευτική σημασία του Όρους των Ελαιών – από όπου οι Χριστιανοί πιστεύουν ότι ο Ιησούς ανέβηκε στον Ουρανό – η απόφασή του ήταν πιθανό να έχει μια προσωπική συνιστώσα. Η γιαγιά του, η πριγκίπισσα Αλίκη της Ελλάδος, είναι θαμμένη στο μοναστήρι της Μαρίας της Μαγδαληνής, που βρίσκεται χαμηλότερα στην πλαγιά, και παρείχε επίσης ελιές για το ιερό λάδι.

Μετά τη συγκομιδή – η σοδειά μερικές φορές αποθηκεύεται στο γκαράζ του πατέρα Ρομάν – οι ελιές στάλθηκαν για να συμπιεστούν στο Latrun. Το λάδι για τη στέψη μεταφέρθηκε στη συνέχεια στην Εκκλησία του Παναγίου Τάφου στην Ιερουσαλήμ για να καθαγιαστεί, προτού σταλεί στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το τελετουργικό στο οποίο θα χρησιμοποιηθεί το λάδι έχει τις ρίζες του στον βιβλικό κόσμο που εξιστορείται στην Παλαιά Διαθήκη, όταν ο Σολομών χρίστηκε βασιλιάς από τον Σαδώκ τον ιερέα.

Όπως σε μεγάλο μέρος της τελετής, το χρίσμα θα περιβάλλεται από τα στολίδια της βασιλικής ιστορίας και εξουσίας: το λάδι θα χυθεί από ένα χρυσό δοχείο σε σχήμα αετού σε ένα κουτάλι που πιστεύεται ότι χρονολογείται από τον 12ο αιώνα.

Ιστορικά, ο θρησκευτικός συμβολισμός της τελετής έπαιξε κρίσιμο ρόλο, προσδίδοντας νομιμότητα στον νέο μονάρχη, λέει η Χαντ. Σε αντίθεση με την απόφαση του βασιλιά Κάρολου να λάβει το χρίσμα πίσω από μια οθόνη, ο βασιλιάς Ερρίκος Δ’ επέλεξε να χριστεί εμφανώς το 1399 για να υπογραμμίσει την ιδιότητά του ως θεϊκά εγκεκριμένου μονάρχη, αφού σφετερίστηκε τον θρόνο από τον ξάδερφό του.

«Η νομιμοποίησή του ήταν λίγο σκοτεινή γιατί είχε καθαιρέσει τον Ριχάρδο Β’» ,ανέφερε. «Αυτός έλεγε: κοίτα χρίστηκα, τώρα είμαι ο νόμιμος βασιλιάς σου, και αυτό είναι σημάδι της επιδοκιμασίας του Θεού».

The sacred oil which will be used to anoint King Charles at his coronation was consecrated at a ceremony in Jerusalem. It is based on the oil used for the coronation of the late Queen Elizabeth 70 years ago https://t.co/ElPKAYK0oA pic.twitter.com/6Ot7mAoJ2s

— Reuters (@Reuters) March 6, 2023