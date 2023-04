Δεδομένης της εκρηκτικής κατάστασης στη «φλεγόμενη» Γαλλία -για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, αλλά και συνολικότερα για τις κυβερνητικές μεθοδεύσεις- η προγραμματισμένη για σήμερα, Τετάρτη, συνάντηση της πρωθυπουργού Ελιζαμπέτ Μπορν με τους επικεφαλής των συνδικαλιστικών οργανώσεων θα μπορούσε, θεωρητικά, να ανοίξει το δρόμο προς μια διέξοδο από την κρίση.

Όμως αυτό θα ίσχυε υπό κανονικές συνθήκες…

Ο πρόεδρος Μακρόν δεν θα είναι καν στο Παρίσι. Θα βρίσκεται 8.200 χιλιόμετρα μακριά, στο Πεκίνο, επιδιώκοντας να ενισχύσει το προφίλ του στο εξωτερικό και να αλλάξει την ατζέντα στο εσωτερικό της Γαλλίας.

Η κυβέρνησή του -που πέρασε την αναμόρφωση του συνταξιοδοτικού χωρίς ψηφοφορία στη Βουλή και με αντίθετα τα δύο τρίτα των Γάλλων, όπως δείχνουν σταθερά οι δημοσκοπήσεις- από τη μια δηλώνει αμετακίνητη, από την άλλη επιχειρεί μια τακτική κατευνασμού ή ίσως και «σαλαμοποίησης» των συνδικάτων.

Αυτά με τη σειρά τους προχωρούν την Πέμπτη στην ενδέκατη εθνική απεργία κατά της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, εν μέσω διαφοροποιήσεων μεταξύ των πιο μετριοπαθών συνδικαλιστών, που στην παρούσα φάση ζητούν την «αναστολή» της και διαπραγματεύσεις, και των πιο σκληροπυρηνικών που απαιτούν την άμεση απόσυρσή της.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, στο σκηνικό προέκυψε ένας νέος «άγνωστος Χ», με την εκλογή νέας ηγεσίας στο GCT: στο δεύτερο μεγαλύτερο και μακράν το πιο μαχητικό συνδικάτο της Γαλλίας.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του, που μετρά από το 1895, ανέδειξε την περασμένη Παρασκευή ως επικεφαλής μια γυναίκα, την 41χρονη Σοφί Μπινέ.

Μαχητική, θα πάρει το «βάπτισμα του πυρός» στο νέο πόστο της κατά τις σημερινές διαπραγματεύσεις.

Το μήνυμά της; «Προτεραιότητά μου είναι η απόσυρση της μεταρρύθμισης», διακήρυξε σε συνέντευξη στην εφημερίδα L’ Humanité.

— L’Humanité (@humanite_fr) April 2, 2023