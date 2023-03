Η αναγγελία της επικείμενης συναυλίας των Guns Ν’ Roses – που δεν βρίσκονται και στην πρώτη νεότητά τους – στις 22 Ιουλίου στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας και πολύ περισσότερο το hype που δημιουργήθηκε γύρω από αυτήν φέρνουν στην επιφάνεια το εξής θέμα: οι δεινόσαυροι της ροκ μουσικής παράγουν ειδήσεις. Τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή.

Εκατοντάδες τα νέα συγκροτήματα και οι καλλιτέχνες ανά τον κόσμο που σαφώς έχουν τη δημοσιότητα που τους αναλογεί – ίσως και περισσότερη – αλλά όπως και να το κάνουμε οι… παλαιοροκάδες έχουν άλλη χάρη. Από την Τζόαν Μπαέζ έως τους Rolling Stones και από τους Beatles έως τους U2 ό,τι κάνουν κι ό,τι πουν δημιουργεί είδηση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Οι Guns N’ Roses έρχονται στην Ελλάδα

Αυτή η (θετική) διάθεση που έχουμε απέναντι στους αειθαλείς καλλιτέχνες και τα συγκροτήματα αποτυπώνεται και στα νούμερα που έδωσε προσφάτως στη δημοσιότητα η εταιρεία MRC Data, πάροχος δεδομένων και αναλυτικών στοιχείων, για τις music business στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με αυτά, τα παλιά τραγούδια αντιπροσωπεύουν πλέον το 70% της μουσικής αγοράς των ΗΠΑ. Τα τραγούδια με τις περισσότερες λήψεις στο iTunes είναι συγκροτημάτων από τον προηγούμενο αιώνα, όπως Creedence Clearwater Revival και The Police. Οι κατάλογοι τραγουδιών με τη μεγαλύτερη ζήτηση είναι για καλλιτέχνες όπως οι Bob Dylan, Paul Simon, Bruce Springsteen ή για κάποιους που έχουν πεθάνει (David Bowie, James Brown).

Beatles και Stones

Για αυτό, για παράδειγμα, η ανακοίνωση της συνεργασίας των (εναπομεινάντων) Beatles με τους Rolling Stones, έγινε Νο 1 είδηση στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο ανά τον κόσμο. Εκπρόσωπος του Μικ Τζάγκερ επιβεβαίωσε πως ο 80χρονος πλέον ΜακΚάρτνεϊ έχει παίξει μπάσο σε ένα τραγούδι τού υπό διαμόρφωση άλμπουμ της ροκ μπάντας, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει εντός του έτους. Φήμες θέλουν να συμμετέχει και ο Ρίνγκο Σταρ. Τα μέλη των δύο βρετανικών συγκροτημάτων συναντήθηκαν για πρώτη φορά το 1963, όταν οι Beatles πήγαν να παρακολουθήσουν εμφάνιση των «ανταγωνιστών» τους. Αποτέλεσμα αυτής της επίσκεψης ήταν το τραγούδι «Ι Wanna Be Your Man» που γράφτηκε αρχικά από τους Lennon – McCartney, ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε αρχικά ως single από τους Rolling Stones και στη συνέχεια ηχογραφήθηκε από τους Beatles για το δεύτερο στούντιο άλμπουμ τους «With the Beatles». Η εκδοχή των Stones ήταν η πρώτη επιτυχία του γκρουπ στο Ηνωμένο Βασίλειο, φτάνοντας στο Νο 12 στο βρετανικό chart.

Στο ντοκιμαντέρ «Joan Baez: I am Noise», που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βερολίνου, η φολκ τραγουδίστρια κοιτά την κάμερα και λέει: «Ο Μπομπ Ντίλαν μού ράγισε την καρδιά. Αυτό ναι, μπορώ πια να το πω. Γεια σου, Μπόμπι. Αυτά που ζήσαμε ήταν πολύ μεγάλα – ο έρωτάς μας, η κατανόηση των ανησυχιών μας, των πολιτικών μας πεποιθήσεων. Ηταν αδύνατον όταν έφυγαν όλα αυτά να μην αφήσουν ένα τεράστιο κενό στην καρδιά μου». Τζόαν Μπαέζ και Μπομπ Ντίλαν έχουν και πάλι πάνω τους τα φώτα της δημοσιότητας.

Οι θρυλικοί U2 ανακοίνωσαν την κυκλοφορία της συλλογής «Songs Of Surrender» – κυκλοφορεί στις 17 Μαρτίου – η οποία περιλαμβάνει 40 αγαπημένα αλλά επανηχογραφημένα κομμάτια της καριέρας τους. Οπως μεταξύ άλλων τα «With Or Without You», «One», «Beautiful Day», «Sunday Bloody Sunday», «Invisible», σε νέες ηχογραφήσεις, και σε μερικές περιπτώσεις και με νέους στίχους.

Pink Floyd και GnR

Οι Pink Floyd, παρά τα προβλήματα που συνεχίζουν να έχουν μεταξύ τους, ανακοίνωσαν την (επανα)κυκλοφορία του εμβληματικού τους άλμπουμ «The Dark Side of the Moon» στις 24 Μαρτίου (πρωτοκυκλοφόρησε την 1η Μαρτίου 1973). To Special BOX set μεταξύ άλλων περιλαμβάνει CD και gatefold βινύλιο, ήχο Blu – Ray + DVD που περιλαμβάνει την αρχική μείξη, πρόσθετο νέο δίσκο Blu – Ray Atmos, συν CD και LP του «The Dark Side Of The Moon – Live At Wembley Empire Pool, Λονδίνο, 1974», βιβλίο φωτογραφιών με σκληρό εξώφυλλο 160 σελίδων, ένα μουσικό βιβλίο, ρεπλίκα 7″ σινγκλ και αναμνηστικά.

Με πωλήσεις που έχουν ξεπεράσει τα 100.000.000 αντίτυπα παγκοσμίως και καριέρα που μετρά 30 χρόνια, οι Guns N’ Roses παρουσιάζονται ως ένα από τα πιο καυτά ονόματα του ελληνικού συναυλιακού καλοκαιριού. Ο Αξλ Ρόουζ και η παρέα τους μάς είχαν επισκεφθεί το μακρινό 1993 (αλλά και το 2006 με διαφορετική σύνθεση) και όλοι αισιοδοξούμε ότι φέτος τα πράγματα θα είναι καλύτερα από τότε. Και πάνω και κάτω από τη σκηνή.

Τα… δειγματοληπτικά παραπάνω παραδείγματα δείχνουν ότι το τραγούδι «Too Old to Rock ‘n’ Roll: Too Young to Die!» που κυκλοφόρησε το 1976 συνεχίζει να είναι άκρως επίκαιρο.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ «ΤΑ ΝΕΑ»