«Συμφέρουσα και για τις δύο πλευρές» είναι η πρόταση για την πώληση και αναβάθμιση των F-16, όπως δήλωσε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Αμερικανό ομόλογό του, Άντονι Μπλίνκεν στην Άγκυρα.

Ακόμη, ο Τούρκος αξιωματούχος δήλωσε πως το εμπόριο μεταξύ της Τουρκίας και των ΗΠΑ αναπτύσσεται συνεχώς, ενώ ζήτησε για ακόμη μία φορά να αρθούν οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στην αμυντική βιομηχανία.

«Η Τουρκία αναμένει να λάβει τη στήριξη του αμερικανικού Κογκρέσου ώστε να προχωρήσει μια σχεδιαζόμενη συμφωνία ύψους 20 δισεκ. δολαρίων για μαχητικά αεροσκάφη F-16», δήλωσε σήμερα ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου έπειτα από συνομιλίες που είχε με τον Αμερικανό ομόλογό του Άντονι Μπλίνκεν.

Ο Τσαβούσογλου δήλωσε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι συζήτησε το θέμα των F-16 με τον Μπλίνκεν και πρόσθεσε ότι η Τουρκία θα ήθελε η αμερικανική κυβέρνηση να στείλει επίσημη ενημέρωση στο Κογκρέσο σχετικά με το ζήτημα αυτό.

LIVE: Turkish FM Mevlut Cavusoglu holds joint presser after talks with US Secretary of State Antony Blinken https://t.co/bn4j2zrtCR

Αναφερόμενος εμμέσως στο ζήτημα της ένταξης της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου είπε πως ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας αποτελεί προτεραιότητα στην κοινή ατζέντα των δύο χωρών, προτρέποντας παράλληλα να υπάρξει πιο «αποτελεσματική συνεργασία» στον τομέα της ασφάλειας.

Όπως είπε ο ίδιος, υπάρχουν δύο απειλές για το ΝΑΤΟ -η Ρωσία και η τρομοκρατία. «Εστιάζουμε στη συνεργασία παρά τις διαφορές απόψεων» ανέφερε σε άλλο σημείο της συνέντευξης Τύπου, ο Τούρκος υπουργός. Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας είπε ότι πρέπει να δοθεί μάχη κατά της τρομοκρατίας, ζητώντας από τις ΗΠΑ να τηρήσουν τη συμφωνία του 2019.

Ακόμη, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, αναφερόμενος στα «αγκάθια» που υπάρχουν με τις ΗΠΑ το τελευταίο διάστημα, είπε «Να μην περιμένουμε μια ακόμη καταστροφή για να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας».

Στην συνέχεια, τον λόγο πήρε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών τονίζοντας πως είναι ζήτημα «εθνικού συμφέροντος και ασφαλείας» για την κυβέρνηση Μπάιντεν να αναβαθμίσει και να πουλήσει τα νέα F-16 στην Τουρκία.

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του, ο Αμερικανός αξιωματούχος εξέφρασε την αλληλεγγύη του στην Τουρκία μετά από τους καταστροφικούς σεισμούς των 7,8 και 7,5 Ρίχτερ και εξέφρασε τη δέσμευση των ΗΠΑ να στηρίξουν τη χώρα. Την ίδια ώρα, δήλωσε πως ΗΠΑ και Τουρκία «στέκονται δίπλα – δίπλα» στην αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων ασφαλείας, ενώ εξήρε τη στήριξη της Άγκυρας στην Ουκρανία.

US Secretary of State Blinken says it is ‘national interest and security interest’ for Biden administration to both upgrade existing F-16s and provide new ones to Türkiye

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 20, 2023