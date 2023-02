Ο Τζο Μπάιντεν πραγματοποιεί αιφνιδιαστική επίσκεψη στο Κίεβο λίγες ημέρες πριν να συμπληρωθεί ένας χρόνος από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, στις 24 Φεβρουαρίου.

O Αμερικανός πρόεδρος αναμενόταν στη Βαρσοβία σήμερα, ημέρα που ξεκινάει η διήμερη επίσκεψή του στην Πολωνία, ωστόσο επέλεξε να βρεθεί στην πρωτεύουσα της εμπόλεμης Ουκρανίας σε μια συμβολική κίνηση συμπαράστασης στην κυβέρνηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας επικρατεί, αναβρασμός, ενώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ηχούν σε όλη την πόλη σειρήνες.

Αρχικά, υπήρξαν αμφιβολίες σχετικά με το ταξίδι του Μπάιντεν στην Ουκρανία, ενώ τα ιταλικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι και η Τζόρτζια Μελόνι μεταβαίνει στο Κίεβο αεροπορικώς.

Biden’s here — on walkabout in central Kyiv. pic.twitter.com/l9uus74Dke

— Oliver Carroll (@olliecarroll) February 20, 2023