Σάλος έχει ξεσπάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά τη σύλληψη του Κόνορ Σμιθ, ο οποίος φέρεται να προσπάθησε να βιάσει ένα κορίτσι 15 ετών.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, το γραφείο του σερίφη της κομητείας Λέικ εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον πρωταγωνιστή του ριάλιτι του MTV, «Are You The One?», με τη κατηγορία ότι «επικοινωνούσε διαδικτυακά με έναν μυστικό αστυνομικό που υποδυόταν ότι ήταν ανήλικη για αρκετές εβδομάδες στο διαδίκτυο».

Ο 32χρονος έστελνε άσεμνα βίντεο και φωτογραφίες του, ενώ προσπαθούσε να συναντηθεί και με την υποτιθέμενη ανήλικη, σημείωσε η αστυνομία του Ιλινόις, η οποία στην ανακοίνωσή της ανέφερε ότι ο Σμιθ συνελήφθη στο ραντεβού που κανόνισε στις 9 Φεβρουαρίου και τώρα αντιμετωπίζει τρία κακουργήματα.

Σημειώνεται ότι στο παρελθόν ο σταρ του ριάλιτι είχε έρθει ξανά αντιμέτωπος με τον νόμο. Το 2021 είχε συνελήφθη και πάλι επειδή τότε φέρεται να βίασε και να επιτέθηκε σε ένα 16χρονο κορίτσι.

Τότε ο Σμιθ τέθηκε υπό κράτηση στην κομητεία Κουκ του Ιλινόις, αν και το περιστατικό έγινε στην Ιντιάνα. Του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για έναν βιασμό και μια σεξουαλική κακοποίηση και τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Η έφηβη κοπέλα είπε στην αστυνομία ότι ο Σμιθ την είχε απαγάγει τον Ιούλιο, όταν επισκεπτόταν την οικογένειά της στην Ιντιάνα, ωστόσο έπεφτε διαρκώς σε αντιφάσεις.

