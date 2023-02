Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκέπτεται σήμερα τη Βρετανία για να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ, τον βασιλιά Κάρολο και να μιλήσει στο βρετανικό κοινοβούλιο.

Ο Ζελένσκι θα επισκεφθεί τα ουκρανικά στρατεύματα που αυτή τη στιγμή εκπαιδεύονται στη Βρετανία σε μια περίοδο κατά την οποία το Κίεβο κάνει έκκληση στη Δύση να στείλει περισσότερα όπλα για να αντιμετωπίσει τις ρωσικές δυνάμεις.

Επιπλέον, ο Ζελένσκι θα συναντηθεί με τον βασιλιά Κάρολο, σύμφωνα με το πρακτορείο PA Media, που επικαλείται τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

«Η επίσκεψη του προέδρου Ζελένσκι στο Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί απόδειξη για το κουράγιο, την αποφασιστικότητα και τον αγώνα της χώρας του και απόδειξη για την άθραυστη φιλία μεταξύ των δύο χωρών μας», ανέφερε ο Σούνακ σε ανακοίνωση.

Welcome to the UK, President @ZelenskyyUa.

🇬🇧🇺🇦 #SlavaUkraini pic.twitter.com/rMoBTC3ken

— Rishi Sunak (@RishiSunak) February 8, 2023