Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι προσκλήθηκε να συμμετάσχει σε «μια μελλοντική σύνοδο κορυφής» των «27», ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπος του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες, ενώ πηγές κάνουν λόγο για πιθανή άφιξή του στις Βρυξέλλες την Πέμπτη.

Ο Σαρλ Μισέλ «προσκάλεσε τον (Βολοντίμιρ) Ζελένσκι να μετάσχει αυτοπροσώπως σε μια μελλοντική σύνοδο κορυφής (της ΕΕ). Για λόγους ασφαλείας, δεν θα αποκαλυφθεί καμιά πληροφορία», έγραψε στο Twitter ο Μπάρεντ Λέιτς, εκπρόσωπος του Ευρωπαίου ηγέτη.

@eucopresident has invited President @ZelenskyyUa to participate in person in a future summit of the European Council #EUCO

For security reasons, no further information will be provided.

— Barend Leyts (@BarendLeyts) February 6, 2023