Το τεράστιο μέγεθος της σεισμικής καταστροφής σε Τουρκία και Συρία αποδεικνύουν περίτρανα τα βίντεο και οι εικόνες, που τράβηξαν οι αυτόπτες μάρτυρες και στις δύο χώρες.

Το τρέμουλο της γης ξεκίνησε με τον κύριο σεισμό των 7.8 Ρίχτερ, που ξεκίνησε στις 04.17 τοπική ώρα και έγινε αισθητός σε απόσταση 100 χιλιομέτρων προς κάθε κατεύθυνση μακριά από το επίκεντρο του στη νότια Τουρκία και στη βόρεια Συρία.

Πολλοί εξ αυτών περιγράφουν πως πετάχτηκαν από τα κρεβάτια τους και κατευθύνθηκαν στα αυτοκίνητα τους για προστασία, χωρίς να πάρουν μαζί τους απολύτως τίποτα.

#WATCH !!!! Massive 7.8 Magnitude Earthquake Strikes Turkey 🇹🇷 And Syria 🇸🇾, More Than 200 People's Are Dead….

«Ποτέ μου δεν έχω ξαναπεράσει κάτι τέτοιο στα 40 μου χρόνια», λέει ο ίδιος στο BBC. «Το κούνημα ήταν τρεις φορές χειρότερο από κάθε άλλη προηγούμενη φορά».

Στα Άδανα, 209 χιλιόμετρα δυτικά, η Νιλοφέρ πίστευε ότι θα πέθαινε μαζί με την οικογένεια της. «Κουνιόμασταν ασταμάτητα για πάνω από ένα λεπτό», αναφέρει. «Είπα στους δικούς μου, είναι σεισμός, ας πεθάνουμε όλοι μαζί, στο ίδιο μέρος… Ήταν το μόνο που πέρασε στο μυαλό μου», προσθέτει.

Ο Ερντέμ και η Νιλοφέρ ξεγέλεσαν το θάνατο, αλλά δεν έχουν πλέον σπίτια για να επιστρέψουν. Τους στοιχειώνουν ακόμα τα ουρλιαχτά των παγιδευμένων στα συντρίμμια, που έσπευσαν να βοηθήσουν με γυμνά χέρια.

Δεν ξέρουν ακόμα ότι οι νεκροί συμπατριώτες τους έχουν ήδη ξεπεράσει τα 3.500 άτομα, ένα νούμερο που εκτιμάται ότι θα ανέβει δραματικά όταν θα καταστεί δυνατόν να υπολογιστούν κατά προσέγγιση οι νεκροί χωρίς τάφο.

«Μετακινούσαμε μπάζα και τους τραβούσαμε όπως μπορούσαμε έξω μέχρι που ήρθαν τα συνεργεία και ανέλαβαν. Τα ουρλιαχτά όμως δεν σταμάτησαν» λέει εκείνος.

Δίπλα του ο Μουχιτsίν, που από τον πρώτο τρομερό σεισμό των 7.8 Ρίχτερ έχασε την αδελφή του και τα τρία παιδιά της, τον γαμπρό του και τους γονείς του στο Ντιγιάρμπακιρ.

🇹🇷#Earthquake in #Turkey.#Hatay: «Natural gas pipelines in Amik plain in Hatay burst with the force of the earthquake. Fire spread to the fields.» pic.twitter.com/POyQWaRavS

