Μπορεί για τον Άντριου Τέιτ, τον influencer που συνελήφθη στη Ρουμανία για sex trafficking, βιασμό και οργανωμένο έγκλημα, να έχουν γραφτεί άρθρα επί άρθρων στα διεθνή μέσα ενημέρωσης αποκαλύπτοντας τις παραβατικές δραστηριότητές του, αυτό όμως δεν εμπόδισε δεκάδες νέους στην Αθήνα να κάνουν διαδήλωση με σύνθημα «απελευθερώστε τον TopG (σ.σ. το παρατσούκλι του Τέιτ)».

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media φαίνονται οι νεαροί να περνάνε από την πλατεία Συντάγματος και στη συνέχεια να κατεβαίνουν την Ερμού φωνάζοντας το σύνθημα αυτό.

People showing genuine love for Andrew Tate during a protest in Athens, Greece. #FreeTopG pic.twitter.com/0VvOU8KqVW

— Amged (@Amged) January 16, 2023