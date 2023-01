Μια σειρά μηνυμάτων κυκλοφόρησε την Τετάρτη από το Vice που φαίνεται να δείχνουν τον μισογυνικό influencer Άντριου Τέιτ να καυχιέται ότι βίασε μια γυναίκα.

Τα μηνύματα και τα φωνητικά που κυκλοφόρησε η εκπομπή έρχονται μια ημέρα αφότου ο Τέιτ απέτυχε να εξασφαλίσει την απελευθέρωσή του από μια ρουμανική φυλακή εν μέσω έρευνας για sex trafficking εναντίον του και του αδελφού του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Vice, ο Τέιτ έστειλε απειλητικά μηνύματα σε μια γυναίκα που τον κατηγόρησε για βιασμό το 2013, ανάμεσα στα οποία έλεγε ότι «το απολάμβανε».

«Λατρεύω να σε βιάζω», είπε ο Τέιτ σε ένα από τα κείμενα που μοιράστηκε με το Vice. «Τα τέρατα είναι τέρατα. Όταν είσαι υπό τον έλεγχό μου, κάνω ό,τι θέλω».

Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας του Χέρτφορντσάιρ επιβεβαίωσε στο Insider ότι η Τέιτ συνελήφθη στις 17 Δεκεμβρίου 2015, για αυτές τις κατηγορίες.

Ο Τέιτ είχε συλληφθεί νωρίτερα το ίδιο έτος για δύο άλλες καταγγελίες, από γυναίκες οι οποίες μίλησαν επίσης στο Vice.

Η μια τον κατηγόρησε για βιασμό και η άλλη για βίαιη επίθεση, λέγοντας ότι την στραγγάλισε. Συνελήφθη για αυτό στις 18 Ιουλίου 2015, επιβεβαίωσε η αστυνομία στο Insider.

Το τρίτο θύμα μοιράστηκε τα μηνύματα που της έστειλε ο Τέιτ αφού τη βίασε, μηνύματα τα οποία έχει δώσει στην αστυνομία.

Η γυναίκα είπε στο Vice ότι γνωριζόταν με τον Τέιτ από το 2009 και ξεκίνησαν να βγαίνουν το 2013. Ένα βράδυ είχε πάει στο διαμέρισμά του και εκεί κατάλαβε μια αλλαγή στη συμπεριφορά του όταν του είπε ότι δεν ήθελε σεξ εκείνο το βράδυ.

«Σηκώθηκα και τον κοίταξα και είπα «Τι συμβαίνει;» είπε η γυναίκα στο Vice. «Αυτός ο τύπος κυριολεκτικά απάντησε: »Απλώς σκέφτομαι αν πρέπει να σε βιάσω ή όχι»».

Σύμφωνα με την ίδια, ο Τέιτ την έπιασε από τον λαιμό και τη βίασε αποκαλώντας την ιδιοκτησία του και ρωτώντας «σε ποιον ανήκεις;».

«Είμαι κακός άνθρωπος… γιατί όσο δεν σου άρεσε τόσο περισσότερο το απολάμβανα», ακούγεται ο Τέιτ να λέει σε ένα από τα φωνητικά μηνύματα.

«Δεν σου άρεσε που σκεφτόμουν ότι μπορώ να σου κάνω ό,τι θέλω», είπε ο Τέιτ σε ένα άλλο. «Αυτό είναι. Είμαι ο πιο έξυπνος άνθρωπος σε αυτόν τον γαμημένο πλανήτη».

«Είμαι ένας από τους πιο επικίνδυνους άντρες σε αυτόν τον πλανήτη», ακούγεται να λέει.

These are recreations of WhatsApp messages sent by Andrew Tate, made on Wednesday January 11 by VICE World News, to avoid publishing details that could identify the complainant. pic.twitter.com/L62UvvuKwR

