Το Συντηρητικό Κόμμα της Βρετανίας απέπεμψε ένα βουλευτή από την κοινοβουλευτική ομάδα τού κυβερνώντος κόμματος, επειδή συνέκρινε τα εμβόλια κατά του κοροναϊού Covid-19 με το… Ολοκαύτωμα!

«Ο Άντριου Μπρίτζεν ξεπέρασε τα όρια», είπε ο Σάιμον Χαρτ, επικεφαλής της κομματικής πειθαρχίας των Συντηρητικών, προσθέτοντας πως «η παραπληροφόρηση για τα εμβόλια προκαλεί βλάβη και κοστίζει ζωές», μεταδίδει το BBC.

«Ως εκ τούτου, αφαιρώ την βουλευτική ιδιότητα από τον Άντριου Μπρίτζεν με άμεση ισχύ, εν αναμονή επίσημης έρευνας», ανακοίνωσε.

Ο Μπρίτζεν, επί μακρόν επικριτής των εμβολίων κατά της Covid-19, είχε κάνει νωρίτερα σήμερα, Τετάρτη, μια ανάρτηση στο Twitter, δημοσιεύοντας έναν σύνδεσμο με ένα άρθρο για τις παρενέργειες του εμβολίου, προσθέτοντας το εξής σχόλιο: «Όπως μου είπε ένας σύμβουλος καρδιολόγος, αυτό είναι το μεγαλύτερο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας μετά το Ολοκαύτωμα».

Την συγκεκριμένη ανάρτηση, ο συντηρητικός βουλευτής την έχει «κατεβάσει», ωστόσο αρκεί μια ματιά στον λογαριασμό του στο Twitter, για να διαπιστώσει κανείς ότι είναι πολέμιος των εμβολίων.

We know the ‘vaccines’ are causing serious harms and now it’s becoming increasingly clear how they are doing it. No wonder so many people are ill since vaccination. https://t.co/7hL6dCrDxY

