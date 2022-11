Το κυβερνών Συντηρητικό Κόμμα ανέστειλε την κομματική ιδιότητα του Ματ Χάνκοκ, του πρώην υπουργού Υγείας που ηγήθηκε της διαχείρισης της πανδημίας της Covid-19 στη Βρετανία, αφού δήλωσε συμμετοχή για το τηλεοπτικό ριάλιτι σόου «I’m a Celebrity Get Me Out of Here» που γυρίζεται στη ζούγκλα.

Ο Χάνκοκ, που παραιτήθηκε από την κυβέρνηση γιατί παραβίασε τους κανόνες του lockdown, έρχεται να προστεθεί στα ονόματα του τραγουδιστή της ποπ Μπόι Τζορτζ, του πρώην παίκτη του ράγκμπι Μάικ Τίνταλ και του ποδοσφαιριστή Τζιλ Σκοτ που αναμένεται να συμμετάσχουν στο ριάλιτι.

Στο σόου αυτό διάφορες διασημότητες βρίσκονται αντιμέτωπες με προκλήσεις, όπως το να φάνε έντομα ή να κλείνονται στον ίδιο χώρο με φίδια, πριν το τηλεοπτικό κοινό αποφασίσει με την ψήφο του ποιος αποχωρεί.

Τι αναφέρει το Συντηρητικό Κόμμα

Το Συντηρητικό Κόμμα ανακοίνωσε ότι ανεστάλη η κομματική του ιδιότητα αφού έγινε γνωστό ότι ο Χάνκοκ θα ταξιδέψει στην Αυστραλία για να συμμετάσχει στο ριάλιτι κατά τη διάρκεια των εργασιών του Κοινοβουλίου.

«Ύστερα από συζήτηση με τον Ματ Χάνκοκ, εξέτασα την κατάσταση και πιστεύω ότι είναι ένα αρκετά σοβαρό ζήτημα που δικαιολογεί την αναστολή της κομματικής του ιδιότητας με άμεση ισχύ», δήλωσε σήμερα ο Σάιμον Χαρτ που είναι αρμόδιος για την κομματική πειθαρχία.

Η διαδρομή του Ματ Χάνκοκ στο υπουργείο Υγείας, επί πρωθυπουργίας Τζονσον, σε μία εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο αμφισβητήθηκε έντονα και σημαδεύτηκε από ροζ σκάνδαλα όπως και παραβιάσεις των μέτρων του lockdown.