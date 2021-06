Ο υπουργός Υγείας της Βρετανίας Ματ Χάνκοκ υπέβαλε την παραίτησή του αφού παραδέχτηκε ότι παραβίασε τους κανόνες προστασίας κατά του κοροναϊού καθώς αγκάλιασε και φίλησε μια σύμβουλό του μέσα στο γραφείο του.

Η Ντάουνινγκ Στρτι έδωσε στη δημοσιότητα την επιστολή παραίτησης του Χάνκοκ προς τον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον, αλλά και την απάντηση του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος δηλώνει ότι «λυπάται» για την εξέλιξη αυτήν.

«Εργαστήκαμε τόσο σκληρά ως χώρα για να πολεμήσουμε την πανδημία», αναφέρει ο Χάνκοκ στην επιστολή του. «Το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα είναι η ιδιωτική ζωή μου να αποσπάσει την προσοχή από αυτήν τη σταθερή προσήλωσή μας για έξοδο από την κρίση» πρόσθεσε.

Ο 42χρονος πολιτικός, που είναι παντρεμένος και πατέρας τριών παιδιών, παραιτήθηκε αφού η εφημερίδα The Sun δημοσίευσε φωτογραφίες του στις οποίες φιλάει μια γυναίκα την οποία είχε διορίσει ο ίδιος για να εποπτεύει την αποδοτικότητα του υπουργείου.

Ο Χάνκοκ έπαιζε κεντρικό ρόλο στον αγώνα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της πανδημίας και εμφανιζόταν τακτικά στην τηλεόραση ή μιλούσε στο ραδιόφωνο προτρέποντας τους Βρετανούς να τηρούν τα αυστηρά μέτρα.

«Το οφείλουμε στον λαό που θυσίασε τόσα πολλά σ’ αυτήν την πανδημία να είμαστε ειλικρινείς όταν τον απογοητεύουμε όπως έκανα εγώ παραβιάζοντας την οδηγία», σημειώνει στην επιστολή του.

Στην απάντησή του, ο Τζόνσον αναφέρει ότι λυπάται που παρέλαβε αυτήν την επιστολή. «Θα πρέπει να είστε πολύ υπερήφανος για τις υπηρεσίες σας», ανέφερε, δηλώνοντας «ευγνώμων» για τη στήριξη που έλαβε από τον Χάνκοκ. «Πιστεύω ότι η συνεισφορά σας στον λαό δεν έχει τελειώσει», πρόσθεσε.

