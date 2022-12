Ο πρώην πάπας Βενέδικτος, ο πρώτος Ποντίφικας που παραιτήθηκε μετά από 600 χρόνια, άφησε την τελευταία του πνοή στα 95 του χρόνια. Η σορός του, όπως ανακοινώθηκε, θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα από τις 2 Ιανουαρίου.

Η σορός του θα παραμείνει στον ιστορικό χώρο στο Βατικανό, ώστε οι πιστοί να μπορούν να τον αποχαιρετήσουν. Η κηδεία του θα τελεστεί στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στις 5 Ιανουαρίου. Θα ξεκινήσει στις 09:30 τοπική ώρα, χοροστατούντος του πάπα Φραγκίσκου. Αίτημά του ήταν η κηδεία του να τελεστεί με επισημότητα αλλά με «απλότητα».

Θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της εκκλησίας που εν ενεργεία πάπας θα κηδέψει τον προκάτοχό του. Κάτι που θα αποτελέσει ρήξη με την παράδοση, καθώς αυτή η ευθύνη ανήκει συνήθως στον κοσμήτορα του Κολλεγίου των Καρδιναλίων.

Ωστόσο, όταν ήταν ακόμη Καρδινάλιος Γιόζεφ Ράτσινγκερ, ο Βενέδικτος ηγήθηκε της νεκρώσιμης λειτουργίας για τον προκάτοχό του πάπα Ιωάννη Παύλο ΙΙ.

Ήταν μετά από μακρά μάχη που έδινε για να κρατηθεί στη ζωή. Ο πρώην πάπας Βενέδικτος ζούσε τα τελευταία χρόνια στο Mater Ecclesiae στο Βατικανό.

Ήταν ένας από τους καλύτερους θεολόγους του 20ου αιώνα σύμφνωα με τον Καρδινάλιο Vincent Nichols, επικεφαλής της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας της Αγγλίας. «Ευχαριστώ τον Θεό για τη διακονία και την ηγεσία του».

Ήταν ο πρώτος πάπας που παραιτήθηκε τα τελευταία 600 χρόνια. Άφησε πίσω του την Καθολική Εκκλησία να ταλαιπωρείται από σκάνδαλα σεξουαλικής κακοποίησης. Ήταν βυθισμένη στην κακοδιαχείριση και την πόλωση μεταξύ συντηρητικών και προοδευτικών.

Ο επίτιμος πάπας Βενέδικτος, Γιόζεφ Ράτσινγκερ, είχε γεννηθεί στις 27 Απριλίου του 1927 στο Πασάου της Γερμανίας. Ο πατέρας του προερχόταν από οικογένεια αγροτών και ήταν μέλος της τοπικής χωροφυλακής. Η μητέρα του, πριν παντρευτεί, είχε δουλέψει ως μαγείρισσα σε διάφορα ξενοδοχεία.

Ο Ράτσινγκερ πέρασε τα εφηβικά του χρόνια σε μικρή απόσταση από τα σύνορα με την Αυστρία, κοντά στο Σάλτζμπουργκ. Όπως είχε πει ο ίδιος, γνώρισε την εχθρική στάση του ναζισμού προς την Καθολική Εκκλησία και ήταν αυτόπτης μάρτυρας την ημέρα που ο ιερέας της ενορίας του ξυλοκοπήθηκε από τους ναζί.

