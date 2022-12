Ο πρώην πάπας Βενέδικτος πέθανε σήμερα σε ηλικία 95 ετών, ανακοίνωσε το Βατικανό. «Με θλίψη σας ανακοινώνω ότι ο επίτιμος πάπας Βενέδικτος 16ος, πέθανε σήμερα στις 09:34 (τοπική ώρα)», επεσήμανε σε γραπτή ανακοίνωση ο Ματέο Μπρούνι, επικεφαλής των υπηρεσιών Τύπου της Αγίας Έδρας, προσθέτοντας ότι «περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν το συντομότερο δυνατό».

Η σορός του, όπως αναφέρει η ανακοίνωση από το Βατικανό, θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου από τις 2 Ιανουαρίου. Τα σχέδια για την κηδεία του θα γίνουν γνωστά μέσα στις επόμενες ώρες.

Ο Βενέδικτος o 16ος, ο οποίος έγινε το 2013 ο πρώτος Ποντίφικας που παραιτήθηκε έπειτα από 600 χρόνια, λάμβανε θεραπεία σε πρώην μοναστήρι στο Βατικανό, όπου ζούσε έκτοτε. Άφηνε πίσω του μια Καθολική Εκκλησία που είχε ταλαιπωρηθεί από σκάνδαλα σεξουαλικής κακοποίησης, κακοδιαχείριση και πόλωση μεταξύ συντηρητικών και προοδευτικών.

Ηγήθηκε της Καθολικής Εκκλησίας για λιγότερο από οκτώ χρόνια, έως ότου έγινε ο πρώτος πάπας που παραιτήθηκε μετά τον Γρηγόριο XIII το 1415. Ζούσε τα τελευταία χρόνια στο μοναστήρι Mater Ecclesiae μέσα στο Βατικανό. Ο διάδοχός του πάπας Φραγκίσκος τον επισκεπτόταν συχνά εκεί.

Ο Βενέδικτος, ο πρώτος Γερμανός πάπας εδώ και 1.000 χρόνια, εξελέγη στις 19 Απριλίου του 2005 για να διαδεχθεί τον πολύ δημοφιλή πάπα Ιωάννη Παύλο Β’, που έμεινε στην κεφαλή της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας για 27 χρόνια.

Ο Βενέδικτος ανακοίνωσε την πρόθεσή του να παραιτηθεί στις 11 Φεβρουαρίου του 2013. Δήλωσε ότι δεν είχε πια τη σωματική και ψυχική δύναμη να ηγηθεί της εκκλησίας.

